Baianese, trasferisce fucile da un parente senza comunicazioni: 50enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato un 50enne, originario della provincia di Napoli, ritenuto responsabile della mancata dichiarazione del luogo di detenzione di un fucile.

Nel corso dei controlli, i militari hanno accertato che l’uomo avrebbe trasferito nel Nolano, presso l’abitazione di un parente, un fucile di sua proprietà, la cui detenzione risultava precedentemente dichiarata nel Mandamento baianese. Il trasferimento dell’arma sarebbe avvenuto senza effettuare le previste comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Il fucile è stato sottoposto a sequestro, mentre i titoli abilitativi sono stati ritirati. Al termine delle formalità di rito, il 50enne è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. Restano da chiarire le circostanze e le ragioni per le quali l’arma è stata portata presso l’abitazione del parente.

L’attività disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzata al controllo sul rispetto della normativa in materia di detenzione di armi e munizioni, proseguirà incessantemente.

Il denunciato è persona sottoposta a indagini e, in quanto tale, presunta innocente sino alla condanna definitiva.