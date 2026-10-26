Controlli per la Sagra del Tartufo: denuncia e sanzioni per guida e manifesta ubriachezza

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Franca Fico, negli ultimi giorni ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione al centro e alla periferia del capoluogo. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità.

In tale contesto, in concomitanza con la nutrita affluenza di visitatori per la “47^ Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino e Sagra della Castagna, del Tartufo e dei prodotti tipici del Laceno”, nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno predisposto un servizio di controllo nei comuni dell’Alta Irpinia.

Durante le attività notturne, a Nusco, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino una 20enne, la quale, dopo aver provocato un sinistro stradale autonomo con feriti, è stata sottoposta agli accertamenti alcolimetrici mediante l’etilometro in dotazione, risultando positiva con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Per la conducente è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

Nel medesimo ambito operativo, a Cassano Irpino, i Carabinieri della Stazione di Montella hanno proceduto alla contestazione di violazioni amministrative nei confronti di due giovani, rispettivamente un 30enne e un 20enne, sorpresi in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza.

I controlli dell’Arma proseguiranno per garantire la sicurezza stradale e il regolare svolgimento delle manifestazioni sul territorio.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare le condotte di guida pericolose.