Avvocato Fucci: “Mi adopererò per una class-action per danni da disastro ambientale ad Airola e in Valle Caudina”

“Il disastro verificatosi, oltre a costituire il pericolo di un danno irreversibile alla salute dei cittadini, sta producendo un danno incalcolabile all’economia dell’intera Valle Caudina, a partire dei danni che sta subendo e subirà in futuro l’agricoltura.

Tra le più immediate conseguenze è cominciata l’assenza di afflusso agli esercizi commerciali in genere, i ristoranti, i pub e i bar, etc…

Come ho già detto ieri a diversi amici, ci troviamo di fronte ad una situazione che impone la necessità di mettere su una azione di massa (class- action) al fine di consentire a tutti di poter ottenere risarcimento dei danni patiti e patenti, sollecitando tutti ad agire, mentre la magistratura e gli altri organi iistituzionali preposti lavorano per far luce sulle responsabilità e sull’entità dell’inquinamento ambientale e quindi anche del suolo e del sottosuolo.

Non potranno essere invocate né esimenti, né attenuanti dai responsabili sia sul piano penale che politico.”

Avv. Vittorio L. Fucci

Già Assessore regionale della Campania e Presidente di

“Progetto Sannio”