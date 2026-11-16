CAMPANIA- Riesaminare tutti gli avvisi di pagamento per visite non disdette e annullare quelli ante 2021, perche’ prescritti. Il governatore della Campania Roberto Fico e’ tornato sulla questione delle richieste di pagamento giunte via Agenzia delle Entrate da parte di Asl e strutture ospedaliere per visite prenotate e non disdette. Migliaia gli avvisi. Il governatore aveva gia’ chiesto un report a tutte le Asl ed e’ tornato sulla vicenda con un messaggio sulla sua pagina: “In questi giorni molti cittadini hanno ricevuto richieste di pagamento, anche per visite ed esami di molti anni fa, che risulterebbero non disdetti.Ho chiesto alle ASL di riesaminare tutti gli avvisi e annullare quelli non dovuti. A partire dalle richieste precedenti al 2021, per le quali i termini di prescrizione sembrano già scaduti, e dai casi in cui i cittadini non avevano strumenti adeguati per disdire le prenotazioni. Ho chiesto anche di sospendere le procedure di recupero sulle posizioni interessate. Nei prossimi giorni arriveranno indicazioni più precise per i cittadini, con l’obiettivo di effettuare le verifiche senza alcun costo a loro carico.Ricordo però che disdire in tempo una visita è fondamentale per ridurre le liste d’attesa e permettere ad altre persone di ricevere le cure di cui hanno bisogno”.