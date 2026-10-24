Avellino, una Scuola intergenerazionale di Politica nel nome e nel segno di Gennaro Bellizzi

AVELLINO- Poca retorica e molta dignità nell’affrontare i temi. Saranno queste due caratteristiche dell’impegno sociale e civile del compianto Gennaro Bellizzi, scomparso nell’ottobre del 2021 al centro del quinto anniversario della sua morte. Una precisa volontà della famiglia e dell’associazione che ha contribuito a costruire in città, quella di “Controvento”. E’ da questo ricordo che è nata “Officina Irpinia”, una Scuola intergenerazionale di Politica nel nome e nel segno di Gennaro Bellizzi. A presentare l’iniziativa, questa mattina, al Circolo della Stampa c’erano Generoso Picone di “Controvento” e Antonio Bellizzi, uno dei sei figli del compianto Gennaro, consigliere comunale di Avellino. “Abbiamo aderito all’invito della famiglia di Gennaro di evitare di piombare nella retorica dei cinque anni dalla sua scomparsa. Gennaro non avrebbe voluto essere ricordato in una maniera “liturgica”” ha spiegato Generoso Picone. Ma sara’ invece un ricordo scandito dai temi del suo impegno politico e sociale. “Uno di questi era il rapporto tra generazioni. Importante che ci sia una forma di dialogo e di confronto. Su questa linea si e’ dato idea ad Officina Irpina”. Picone ha ricordato che “il primo tema al centro del confronto non poteva che essere quello dello spopolamento”. Non affrontando però la questione della desertificazione del territorio con una vena romantica. Proprio per questo, uno dei relatori della prima inziativa sarà il professore Paolo Ricci, che ha organizzato un Laboratorio di Formazione per competenze post laurea nella pubblica amministrazione. L’altro intento, di questa iniziativa e’ quello “inseguire programatticamenye quella linea definita metromontagna” ha spiegato Picone. Ovvero riunire sotto un unico sguardo ciò che naturalmente ci appare diviso, decostruendo l’alterità tra città e montagna. Un modo per affrontare la crisi dei grandi centri urbani e delle periferie o delle aree interne. Antonio Bellizzi, che di Gennaro e’ uno dei figli, ha raccontato, non senza commuoversi anche in un mese particolare per la sua famiglia, come l’iniziativa nasca per organizzare “una serie di incontri per continuare il percorso che papà ha sviluppato con Controvento. Una tavola rotonda intergenerazionale, coinvolgendo i partiti giovanili ad Avellino e le associazionin e gli esponenti più adulti per un confronto che è assente tra generazioni perché bisogna trovare un prrcorso unitario. Parlando di quello che si può fare per la nostra città per l’ Irpinia e per il nostro Paese”. Antonio ha ricordato come il padre gli dicesse sempre “Non dovete scegliere di restare ma restare perché c’è la possibilità di sceglierlo”. Una possibilità che ad oggi però non è realizzata per tantissimi giovani. Da qui l’impegno e anche quello di coltivare “Un sogno per Avellino, perché è necessaria una citta più diversa”. La prima iniziativa è stata programmata per venerdì 30 ottobre alle ore 17,30 presso Villa Amendola, dove si svolgerà il confronto su “Il diritto di restare: dibattito pubblico sulla fuga dal Sud Italia. Come invertire il trend?”. L’incontro sarà introdotto da Loredana Bellizzi. Interverranno l’avvocato Annamaria De Stefano; Francesca Fabrizio, referente regionale dell’Unione Giovani di Sinistra; lo scrittore Franco Festa; Antonio Liuzzi, portavoce provinciale dei Giovani Comunisti/e Avellino; Stefano Orlacchio, presidente dei Giovani Democratici Campania; Claudio Petrozzelli di GiveBack aree interne; Paolo Ricci, professore di Economia aziendale all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Con il patrocinio morale del Comune di Avellino.