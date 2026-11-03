Avellino, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e due segnalazioni per droga

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Franca Fico, negli ultimi giorni ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione al centro e alla periferia del capoluogo. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità.

In tale contesto nel decorso fine settimana, la Compagnia Carabinieri di Avellino ha coordinato un mirato servizio di controllo del territorio e di prevenzione nei luoghi di maggiore affluenza, eseguito mediante l’impiego complessivo di numerosi equipaggi.

Una 40enne, residente in città, è stata deferita in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza aggravato da sinistro stradale poiché, alla guida della sua auto impattava contro altro veicolo parcheggiato. Al termine degli accertamenti, è risultata avere un tasso alcolemico pari a 1,49 g/l. I militari hanno contestualmente proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro finalizzato alla confisca del veicolo.

Inoltre, è stata deferita per “possesso di documento di identità falso” una 26enne residente in Forino (AV) poiché, trovata in possesso di una carta d’identità elettronica manomessa mediante l’asportazione del microchip. Il documento veniva posto sotto sequestro.

Ancora una volta, grande attenzione è stata rivolta alle attività di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. Due persone – di età compresa tra i 19 ed i 25 anni – sono state segnalate amministrativamente alla competente Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Un 22enne del capoluogo, è stato trovato in possesso di circa 4,2 grammi di hashish mentre, un 23enne di Ospedaletto d’Alpinolo (AV) di 2,5gr di hashish.

Al termine delle attività venivano elevate 32 contravvenzioni al codice della strada per un importo di circa 10mila euro e controllati complessivamente 247 soggetti e 192 veicoli.

La costante azione di controllo del territorio e di contrasto a ogni forma di illegalità proseguirà nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.