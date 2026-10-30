Torna la “Zucca Solidale”: arte e beneficenza in Piazzetta dell’Arte per la Mensa dei Poveri

Arte, comunità e solidarietà si danno appuntamento in città. Il 31 ottobre 2026, in occasione della VI edizione della “Zucca Solidale”, la Piazzetta dell’Arte e della Solidarietà si tingerà dei colori dell’autunno per una nobile iniziativa a favore delle famiglie in difficoltà. L’evento, ideato e creato dall’artista Dorotea Virtuoso e realizzato con il patrocinio del Comune di Avellino, ha come obiettivo principale la raccolta solidale di zucche. I frutti raccolti saranno devoluti alla Mensa dei Poveri di via Morelli e Silvati, trasformando un tipico simbolo della vigilia di Ognissanti in un gesto concreto di aiuto e supporto al tessuto sociale avellinese.

La mattinata avrà inizio alle ore 10:30 con i saluti istituzionali. A portare il sostegno delle istituzioni e della comunità saranno presenti il Sindaco Nello Pizza, il Vice Sindaco Anna D’Aliasi, l’Assessore alla Cultura Luca Cipriano, l’Assessore all’Urbanistica Enza Ambrosone, il Presidente della VI Commissione Pasquale Luca Nacca, l’Ing. Antonio Aquino per il Movimento 5 Stelle e Don Vitaliano Della Sala. L’allestimento della piazzetta, curato da Tina Sprintoso, offrirà uno scenario suggestivo per accogliere cittadini, famiglie e bambini. L’ingresso è libero e gratuito, in un’atmosfera che unisce il divertimento alla generosità. Un appuntamento imperdibile per vivere la giornata del 31 ottobre all’insegna della condivisione.