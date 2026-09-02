Avellino, torna “Bimbo Days”: tre giorni di festa per i più piccoli in centro città

Avellino scalpita per il ritorno di “Bimbo Days”, la manifestazione interamente dedicata ai più piccoli, giunta quest’anno alla sua settima edizione. L’evento, organizzato anche quest’anno dall’US ACLI, si svolgerà dall’11 al 13 settembre tra Piazza Libertà e Piazza Garibaldi, trasformando il cuore della città di Avellino in un grande spazio dedicato al gioco, alla socialità e al divertimento delle famiglie. Per tre giorni bambine e bambini potranno vivere momenti di allegria e spensieratezza grazie alla presenza di numerosi gonfiabili, di un’area baby riservata ai più piccoli e di tante attività pensate per coinvolgere e divertire partecipanti di tutte le età.

Domenica 13 Settembre alle ore 20.30 si terrà in Piazza il concerto del gruppo sognatori: un momento di inclusione, socialità e musica che coinvolgerà i ragazzi speciali del centro Aprea. Ad anticipare la manifestazione sarà uno speciale appuntamento organizzato dal CONI di Avellino, in programma domenica 6 settembre, dalle ore 18.00 alle 20.30, in Piazza Libertà. Un’anteprima dedicata allo sport e alla condivisione, che accompagnerà la città verso il fine settimana di Bimbo Days. La settima edizione sarà presentata ufficialmente nel corso della conferenza stampa convocata per giovedì 3 settembre, alle ore 10.30, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino. Durante l’incontro saranno illustrati il programma, le attività e le principali novità dell’edizione 2026.