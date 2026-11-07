Avellino, tentato furto in un ingrosso alimentare: due denunciati

La Polizia di Stato di Avellino ha sventato un furto ad un ingrosso alimentare ubicato in prossimità del casello autostradale di Avellino Est, denunciando due cittadini di nazionalità georgiana.

In particolare, nella serata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino, allertati dal titolare di un’attività commerciale di generi alimentari sita in via Variante Est (S.S. 7-bis), hanno raggiunto prontamente il luogo, bloccando ed identificando un 35enne georgiano, residente a Napoli, che, poco prima, aveva tentato di asportare alcuni prodotti di notevole valore commerciale unitamente ad altro complice che si era allontanato repentinamente dal posto a bordo di un’autovettura noleggiata a Napoli.

Pertanto, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di tentato furto aggravato.

Inoltre, l’immediata attività di indagine ha consentito agli agenti di individuare, in un quartiere periferico di Avellino, il veicolo ricercato, condotto da un cittadino georgiano di 30 anni, residente a Napoli, rinvenendo all’interno dell’abitacolo oggetti atti allo scasso.

L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

Il Questore della Provincia di Avellino ha emesso nei confronti dei due denunciati, gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e porto di armi od oggetti atti ad offendere, altrettanti Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Avellino per la durata di anni 3.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.