In merito ai gravi fatti verificatisi nella giornata di ieri su un autobus del servizio urbano di Avellino (linea 10/13 B), che hanno reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine e il successivo ricorso alle cure del Pronto Soccorso per il conducente in servizio, la Segreteria Territoriale di OR.S.A. Trasporti esprime piena solidarietà e totale sostegno al lavoratore coinvolto. Quanto accaduto oggi è l’ennesima dimostrazione di come le condizioni lavorative nel trasporto pubblico su gomma siano ormai precipitate a livelli insostenibili. Gli autisti sono quotidianamente esposti a un clima di crescente aggressività e maleducazione da parte dell’utenza: dai diverbi per il mancato rispetto delle norme più elementari, fino all’uso molesto e irrispettoso dei telefoni cellulari a bordo, con vivavoce e suoni ad alto volume che arrecano grave disturbo agli altri passeggeri e rappresentano una pericolosa fonte di distrazione per chi è alla guida.

Nel caso specifico odierno, il lavoratore si è limitato ad applicare con scrupolo l’articolo 8 del regolamento aziendale di Air Campania — il quale vieta l’accesso a bordo ai cani di media e grande taglia (fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e comunque con guinzaglio e museruola) — subendo in cambio urla, intimidazioni e un grave stato di agitazione che ne ha compromesso l’integrità psicofisica, ma ciò che riteniamo ancor più inaccettabile, tuttavia, è quanto emerso durante l’accertamento: le norme di comportamento e di accesso ai mezzi non sono affisse in modo chiaro, visibile e leggibile all’interno degli autobus, ma risultano accessibili esclusivamente tramite una serie di QR Code. È assurdo pretendere che ogni cittadino o utente debba obbligatoriamente possedere uno smartphone connesso a internet per conoscere le regole del servizio pubblico, lasciando così il personale viaggiante privo di un riscontro immediato e tangibile da mostrare all’utenza.

OR.S.A. Trasporti chiede con forza ai vertici di Air Campania:

• L’immediata affissione in formato cartaceo, chiaro e ben visibile, degli estratti principali del regolamento di viaggio su tutti gli autobus della flotta.

• Misure concrete a tutela della sicurezza e del decoro a bordo, contrastando i comportamenti molesti e garantendo la serenità di chi guida e di chi viaggia onestamente.

Il Sindacato tutelerà il lavoratore in ogni sede opportuna e non resterà a guardare mentre chi garantisce ogni giorno il diritto alla mobilità viene lasciato solo in trincea.

Segreteria Regionale Sindacato ORSA TPL