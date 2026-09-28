Avellino, sul sagrato della Chiesa di San Ciro la tradizionale benedizione degli animali domestici

L’appuntamento, giunto alla sua edizione numero nove, si terrà il prossimo 4 ottobre nel giorno di San Francesco d’Assisi. A guidare la cerimonia sarà Padre Antonio, che raccoglie il testimone di Padre Luciano.

Ritorna l’atteso appuntamento con la benedizione degli animali domestici sul sagrato della Chiesa di San Ciro ad Avellino. L’iniziativa, nata diversi anni fa da un’idea originale e cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per la comunità e gli amanti degli animali della zona, si terrà come di consueto il 4 ottobre, in occasione della festività di San Francesco d’Assisi.

Nato inizialmente con l’intento di celebrare la ricorrenza di Sant’Antonio Abate a gennaio, l’evento fu successivamente ricollocato nel mese di ottobre per tutelare la salute degli amici a quattro zampe più delicati, evitando i disagi del freddo e delle intemperie invernali. Da allora, il sagrato della chiesa si è trasformato ogni anno in un luogo di socializzazione, condivisione e affetto, capace di unire chi vive con un animale domestico.

Nel corso delle edizioni la manifestazione ha saputo creare una vera e propria comunità: è l’occasione per rivedersi anno dopo anno, osservare la crescita dei cuccioli, accogliere nuovi arrivati o stringersi nel ricordo di quegli animali che purtroppo non ci sono più.

Quest’anno la tradizione continua con Padre Antonio, che ha raccolto il testimone di Padre Luciano nel portare avanti questo momento di spiritualità e amore per il creato.

A tracciare un bilancio di questo percorso è Sara Spiniello, da sempre attivista per i diritti degli animali e ideatrice dell’iniziativa:

«Sembra davvero ieri che abbiamo bussato alla porta della Chiesa di San Ciro con un’idea un po’ “atipica” e tanta speranza nel cuore: proporre una benedizione per i nostri amici a quattro zampe ad Avellino>> dichiara Sara Spiniello <