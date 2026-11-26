AVELLINO- Le metafore sono tutte gastronomiche per la politica avellinese. Cosi’, mentre l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, ora alla guida di una parte della minoranza, l’intervento davanti ad un baba’ sul Natale sarà servito verosimilmente ad allusioni forse estranee al dolce, la risposta da parte degli esponenti della maggioranza, anzi dell’ assessore Ettore Iacovacci non si fa attendere. Almeno e’ una strana coincidenza che poco dopo il video spunti un post dove lo stesso Iacovacci, insieme all’ assessore Enza Ambrosone e al sindaco Nello Pizza, appaia intento a mangiare frutta con una frase: al baba’ preferiamo la frutta. Un dissing tutto alimentare quello per la “politica” cittadina. Anche se visto il tempo e anche il livello della contesa, sempre per restare in tema alimentare, non sarebbe escluso anche uno “stufato”. Aerre