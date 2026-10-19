Avellino, spedizione punitiva in Via De Conciliis: condannato Valente, assolti tre imputati

AVELLINO- Condannato ad un anno e sei mesi di reclusione (con pena sospesa e non menzione nel casellario) il ventunenne di Mercogliano Luigi Valente, difeso dall’ avvocato Michele Scibelli, a processo insieme ad altri tre ventenni per lesioni aggravate nei confronti di due giovani della provincia di Napoli nell’ ambito di una vera e propria “spedizione punitiva” scattata in Via De Conciliis la notte del 20 maggio 2024. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino, che ha mandato assolti per non aver commesso il fatto gli altri tre imputati, per cui la Procura aveva invocato la condanna per tutti gli imputati. Si tratta di Modestino Valente, classe 2004, difeso dall’ avvocato Michele Scibelli, Gesualdo Manuel, classe 2003, difeso dagli avvocati Nello Pizza e Stefania Macchia, Arcidiacono Enrico, classe 2002, difeso dall’avvocato Michele Scibelli. Le motivazioni della sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino saranno depositate entro 15 giorni. Valente dovrà anche versare una provvisionale e le spese alla parte civile, uno dei due giovani aggrediti, difeso dall’avvocato Marino Capone.

IL FATTO

I quattro imputati erano finiti a processo per la violenta aggressione avvenuta la notte del 20 maggio 2024 in Via De Conciliis. Una vera e propria spedizione punitiva organizzata e scattata poco dopo l’ una di notte, come ricostruito dalle indagini della Squadra Mobile di Avellino, quando i due ragazzi della provincia di Napoli insieme ad un giovane avellinese erano stati circondati e aggrediti con calci e pugni. La brutalità dell’aggressione, come ha ricordato in aula nella sua discussione la parte civile, l’avvocato Marino Capone, rappresentata dalle conseguenze del “trauma cranio facciale con frattura pluriframmentaria al pavimento orbitario sx”, con una prognosi di trenta giorni per uno dei due ragazzi, che come ricordato in aula dall’ avvocato Capone era stato seguito da un intervento maxillo facciale di riduzione e contezione e un “trauma cranico, facciale”. con prognosi di tre giorni per l’altro. A seguito delle indagini della Questura, sia attraverso le telecamere che avevano documentato le tre fasi dell’aggressione, ovvero prima un minorenne (per cui si procede separatamente) aveva schiaffeggiato il giovane di Avellino, poi c’era stata una sorta di chiarimento per cui erano intervenuti i due giovani napoletani, infine l’aggressione da parte del gruppo, in particolare Valente, che avrebbe colpito a pugni in faccia i due, il Procuratore Aggiunto di Avellino Francesco Raffaele aveva firmato il decreto di citazione diretta a giudizio per i quattro maggiorenni. Agli imputati era stata contestata l’aggravante di aver agito in più persone riunite e per un motivo abietto, consistito nella volontà di effettuare una ‘spedizione punitiva” in danno delle persone offese. L’istruttoria dibattimentale ha evidenziato la responsabilità del solo Valente, ora si attendono le motivazioni e le eventuali impugnazioni da parte della difese e della Procura. Intanto il penalista Michele Scibelli, difensore di Valente, ha gia’annunciato l’ impugnazione in Appello: L’esito dell’istruttoria dibattimentale ha mostrato crepe evidenti nel quadro accusatorio, infatti gli altri due assistiti sono stati assolti. Per Luigi Valente resta, quindi, in attesa del deposito delle motivazioni per comprendere la struttura logico-giuridica seguita dal Giudice, ma preannuncio sin d’ora che impugnero’ la sentenza in Appello.