Avellino, si spaccia per “guaritore” e abusa di una ventitreenne: finisce ai domiciliari

AVELLINO- Si era spacciato per “guaritore” con l’imposizione delle mani, capace di alleviare fisicamente e psicologicamente le condizioni di una ragazza ventitreenne che aveva conosciuto e convinto a partecipare ad una seduta all’interno della sua abitazione in un rione cittadino. Ma dietro agli esercizi si respirazione e alle tecniche di rilassamento, per gli inquirenti c’era solo un modo per abusare sessualmente della donna. Cosa che sarebbe avvenuta nel mese di agosto, quando in questa seduta di “guarigione” il sessantenne avrebbe toccato le parti intime della donna, al di sopra dei vestiti. E avrebbe anche usato la mano della stessa per l’ identica manovra. Una violenza sessuale ripetuta qualche giorno dopo, quando con la minaccia di compiere un gesto estremo, aveva costretto la ragazza a nuovi atti sessuali. Al quadro degli abusi si era aggiunto anche un comportamento di vera “ossessione” da parte del sessantenne presunto autore di queste condotte, ai danni della ragazza. Da qui la querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di Avellino e le indagini di Carabinieri e Procura che hanno portato alla misura cautelare agli arresti domiciliari firmata dal Gip del Tribunale di Avellino nei confronti del sessantenne. L’uomo, difeso dal penalista Fabio Tulimiero, dovrà comparire nelle prossime ore davanti al magistrato per l’interrogatorio di garanzia..