“AVELLINO SI-CURA”, due giorni di esercitazioni e prevenzione per la Protezione Civile

Al via lunedì 12 e martedì 13 ottobre “AVELLINO SI-CURA”, una due giorni di eventi e simulazioni sul campo ideata per testare la macchina dei soccorsi comunale, diffondere il Piano di protezione civile e accrescere la consapevolezza dei cittadini sui rischi del territorio. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Settimana nazionale della Protezione Civile ed è promossa in stretta sinergia con la Regione Campania e la Prefettura.

LUNEDÌ: INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE E SIMULAZIONE SISMICA

La prima giornata si aprirà alle ore 9:00 in via Generale Giovanni Rotondi (Rione Parco, ex sede dei Vigili Urbani), dove la Protezione Civile Regionale terrà un corso di formazione teorico-pratico per amministratori e dipendenti comunali. All’incontro parteciperà anche una delegazione di studenti del Liceo Scientifico “P.S. Mancini”.

Il momento istituzionale più atteso è fissato per le ore 12:00, quando il sindaco Nello Pizza inaugurerà ufficialmente la nuova strutturadi coordinamento delle emergenze, alla presenza delle autorità regionali e provinciali.

Nel corso della mattinata i sistemi verranno messi a dura prova con la simulazione di un terremoto ad elevata intensità. In collegamento video e radio con la Prefettura e la Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) della Regione Campania, Amministratori e dipendenti testeranno l’efficacia della nuova sede della protezione civile comunale, l’allestimento delle aree di emergenza (aree di attesa, di accoglienza e di ammassamento soccorritori), il soccorso e l’assistenza materiale e psicologica agli sfollati con particolare riferimento alle persone con fragilità, il censimento dei danni strutturali agli edifici. Saranno anche testati i collegamenti radio in emergenza con il supporto dell’’Associazione Radioamatori Italiani – Sez. di Avellino ed il monitoraggio del territorio con telecamere e droni a cura delle organizzazioni di volontariato.

Nel cortile della struttura verrà inoltre allestita un’area espositiva con mezzi speciali, attrezzature di soccorso (per rischio sismico, idrogeologico, incendi e neve) e unità cinofile, a cura delle associazioni di volontariato di protezione civile e Croce Rossa.

SCUOLA E TERRITORIO IN PRIMA LINEA

La prevenzione passa soprattutto dalle nuove generazioni. In contemporanea con le attività del Comune, dalle ore 9:00 alle 11:00, la protezione civile regionale terrà una lezione speciale sul rischio sismico dedicata alle classi terze delle scuole medie “Regina Margherita – Leonardo Da Vinci” e “E. Cocchia – F. Scandone”.

MARTEDÌ: IN PIAZZA MACELLO NASCE IL “VILLAGGIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”

La manifestazione si sposterà martedì 13 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30, nell’area parcheggio di Piazza Macello, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio “Villaggio della Protezione Civile”.

L’evento, aperto all’intera cittadinanza, vedrà la partecipazione corale di Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, ASL Avellino (COT 118), ARPAC e numerose associazioni di volontariato. I cittadini e gli studenti delle scuole medie coinvolte potranno toccare con mano le strutture di accoglienza e assistere a dimostrazioni pratiche.

L’obiettivo dichiarato della due giorni è chiaro: trasformare l’emergenza in cultura della prevenzione, rendendo ogni cittadino parte attiva e consapevole della sicurezza comune.