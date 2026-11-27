In queste ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coadiuvati da

personale dei Comandi dell’Arma territorialmente competenti e dei reparti Speciali, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della D.D.A. partenopea, nei confronti di 20 persone, gravemente indiziate dei delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nella fattispecie cocaina, traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivi di arma da fuoco.I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli, dr. Nicola Gratteri, terrà presso gli uffici della Procura alle ore 10.00 di oggi.