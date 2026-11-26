AVELLINO – LNDC Animal Protection ha scritto una lettera al Sindaco Nello Pizza e all’assessore al bilancio Rosalinda Iandiorio per esprimere una ferma contrarietà all’iniziativa promossa dal Comune di Avellino, che prevede agevolazioni sulla TARI per i cittadini che scelgono di adottare un cane ospitato presso il canile convenzionato con l’Amministrazione. Una misura che, pur presentata come uno strumento per contrastare il randagismo e favorire le adozioni, rischia di trasmettere un messaggio profondamente sbagliato: che accogliere un animale possa essere una scelta da compiere anche in funzione di un vantaggio economico. “Un cane non è un oggetto e la sua adozione non può diventare una sorta di merce di scambio per ottenere uno sconto sulle tasse”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Adottare significa assumersi una responsabilità che può durare anche quindici anni o più. Significa garantire cure veterinarie, alimentazione, attenzioni, tempo e stabilità, affrontando anche eventuali difficoltà e imprevisti. Pensare di incentivare questa scelta attraverso un beneficio fiscale significa rischiare di mettere in secondo piano proprio l’aspetto più importante: la consapevolezza di ciò che comporta accogliere un essere vivente nella propria famiglia”. Il timore dell’associazione è che un incentivo di questo tipo possa attirare persone motivate soprattutto dal risparmio economico, anziché da una reale volontà di offrire una casa a un cane. E se le aspettative dovessero scontrarsi con la realtà dell’impegno quotidiano, il rischio concreto è che alcune di queste adozioni possano trasformarsi, nel tempo, in situazioni di trascuratezza o persino in nuovi abbandoni. Un esito che sarebbe esattamente il contrario dell’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione. Per LNDC Animal Protection, le risorse pubbliche destinate a contrastare il randagismo dovrebbero essere impiegate in maniera più efficace e lungimirante. Piuttosto che premiare fiscalmente la decisione di adottare, sarebbe opportuno sostenere concretamente le persone che scelgono responsabilmente di accogliere un cane, ad esempio attraverso la copertura totale o parziale delle spese veterinarie. Un aiuto reale, che contribuisca a tutelare la salute e il benessere dell’animale anche dopo l’adozione. Altrettanto fondamentali sono l’informazione preventiva, la valutazione delle famiglie adottanti, i percorsi di accompagnamento, i controlli successivi all’affido e il supporto nel tempo. Strumenti che possono fare la differenza tra un’adozione occasionale e una scelta davvero consapevole e duratura. “Siamo disponibili a collaborare con l’Amministrazione comunale per individuare strategie realmente efficaci, basate sull’educazione al possesso responsabile, sulla sensibilizzazione e sul sostegno alle famiglie adottanti. La nostra sezione di Avellino ha già manifestato questa disponibilità. Ma vogliamo essere chiari: ridurre il numero di cani nei canili non può diventare un obiettivo da raggiungere a qualsiasi costo. Ogni adozione deve essere una storia destinata a durare, non una scelta condizionata da uno sconto fiscale. Gli animali hanno bisogno di famiglie consapevoli, non di incentivi promozionali”, conclude Rosati.
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