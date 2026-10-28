“Avellino in salute”, quattro nuove date per gli screening oncologici dell’Asl

Nuovo ciclo di appuntamenti con la prevenzione, questa volta nel capoluogo. Il programma di screening oncologici dell’Asl Avellino, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, arriva in città con “Avellino in salute”. Quattro appuntamenti nei quartieri: si parte il 31 ottobre a Rione Mazzini, passando per Valle il 21 novembre, Rione Parco il 5 dicembre fino 19 dicembre a Viale Italia.
I cittadini interessati, appartenenti alle fasce target, potranno accedere gratuitamente, su prenotazione, a:
Inoltre, per ciascun appuntamento sarà allestito un infopoint dedicato alla donazione di organi e tessuti, per sensibilizzare la popolazione e offrire l’opportunità di sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.
Il calendario di “Avellino in salute”:
31 ottobre
Dalle ore 9:00 alle ore 14:00
Rione Mazzini, Piazza Mazzini Chiesa Maria Santissima di Montevergine
21 novembre
Dalle ore 9:00 alle ore 14:00
Rione Valle, aria adiacente Scuola Secondaria di I grado “Perna-Alighieri”
5 dicembre
Dalle ore 9:00 alle ore 14:00
Rione Parco, presso COC Centro Operativo Comunale
19 dicembre
Dalle ore 9:00 alle ore 14:00
Viale Italia, spazio antistante palestra IPIA Amatucci
Per info e prenotazioni contattare il numero 0825200213
L’Asl Avellino invita la popolazione ad aderire agli screening oncologici, partecipando a queste giornate dedicate alla tutela della salute e alla prevenzione oncologica, prenotando il proprio esame al numero dedicato.