“Avellino in salute”, quattro nuove date per gli screening oncologici dell’Asl

Nuovo ciclo di appuntamenti con la prevenzione, questa volta nel capoluogo. Il programma di screening oncologici dell’Asl Avellino, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, arriva in città con “Avellino in salute”. Quattro appuntamenti nei quartieri: si parte il 31 ottobre a Rione Mazzini, passando per Valle il 21 novembre, Rione Parco il 5 dicembre fino 19 dicembre a Viale Italia.

I cittadini interessati, appartenenti alle fasce target, potranno accedere gratuitamente, su prenotazione, a:

– Screening della mammella , mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni

– Screening della cervice uterina, Pap Test per le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni e HPV DNA Test per le donne tra i 30 e i 64 anni

– Screening del colon retto , rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF)

– Screening dell’Epatite C (HCV), il test su sangue (pungidito) rivolto a tutti i nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)



Inoltre, per ciascun appuntamento sarà allestito un infopoint dedicato alla donazione di organi e tessuti, per sensibilizzare la popolazione e offrire l’opportunità di sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.

Il calendario di “Avellino in salute”:

31 ottobre

Dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Rione Mazzini, Piazza Mazzini Chiesa Maria Santissima di Montevergine

21 novembre

Dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Rione Valle, aria adiacente Scuola Secondaria di I grado “Perna-Alighieri”

5 dicembre

Dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Rione Parco, presso COC Centro Operativo Comunale

19 dicembre

Dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Viale Italia, spazio antistante palestra IPIA Amatucci

Per info e prenotazioni contattare il numero 0825200213

L’Asl Avellino invita la popolazione ad aderire agli screening oncologici, partecipando a queste giornate dedicate alla tutela della salute e alla prevenzione oncologica, prenotando il proprio esame al numero dedicato.