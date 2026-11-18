La prevenzione oncologica torna nei quartieri di Avellino. Nell’ambito del programma “Insieme in Salute”, l’Asl Avellino, in collaborazione con il Comune capoluogo, ha

organizzato un nuovo appuntamento dedicato alla salute sabato 21 novembre dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso il Rione Valle, nell’ area adiacente la Scuola Secondaria di I grado Perna-Alighieri.

Le persone interessate, appartenenti alle fasce target, potranno accedere gratuitamente, su prenotazione al numero 0825 200213, a:

– Screening della mammella, mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni

– Screening della cervice uterina, Pap Test per le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni e HPV DNA Test per le donne tra i 30 e i 64 anni

– Screening del colon retto, rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF)

– Screening dell’Epatite C (HCV), il test su sangue (pungidito) rivolto a tutti i nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti).

Inoltre, sarà allestito un infopoint dedicato alla donazione di organi e tessuti, per sensibilizzare la popolazione e offrire l’opportunità di sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.

La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela della salute pubblica e la diagnosi tempestiva delle patologie oncologiche. L’Asl Avellino invita tutta la comunità a cogliere questa opportunità e ad aderire alle giornate dedicate agli screening.