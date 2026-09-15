Avellino: rientro a scuola con strade colabrodo e rovi sul marciapiede

Non è stato certamente un rientro in classe agevole per molti alunni del capoluogo irpino. La brutta cartolina che arriva da via Morelli e Silvati, strada dove sono presenti una buona parte delle scuole cittadine, mostra marciapiedi invasi da rovi e vegetazione incolta che impediscono il normale transito dei pedoni, costretti a camminare sulla carreggiata.

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Le foto giunte alla nostra redazione mostrano una situazione di degrado che riguarda sia il manto stradale, dissestato e pieno di buche, sia i marciapiedi completamente invasi dalla vegetazione spontanea. In alcuni tratti, i rovi crescono rigogliosi occupando gran parte del percorso pedonale, creando disagi e potenziali pericoli per gli studenti e i cittadini che quotidianamente percorrono questa strada. Una situazione che stride con l’importanza di garantire percorsi sicuri e accessibili, soprattutto in una zona ad alta densità scolastica come quella di via Morelli e Silvati, dove ogni giorno transitano centinaia di studenti di ogni età.