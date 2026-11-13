Avellino ridisegna il trasporto extraurbano: dal 16 novembre la rivoluzione diventa operativa

Da lunedì 16 novembre 2026 entrerà in vigore la nuova organizzazione del trasporto pubblico extraurbano ad Avellino. Il capolinea degli autobus attualmente ubicato in Piazzale della Resistenza, nell’area dell’ex Campetto Santa Rita, sarà definitivamente revocato e le aziende di trasporto adegueranno i propri percorsi e le modalità di servizio alla nuova disciplina.

Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza dirigenziale n. 635/2026, adottata in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 159/2026.

La riorganizzazione prevede l’utilizzo dell’Autostazione AIR di via Fariello per le linee interessate dal trasferimento, l’attivazione di fermate sostitutive distribuite sul territorio comunale e una diversa disciplina degli spazi destinati alla sosta degli autobus.

LE NUOVE FERMATE SITA SUD

Per le linee SITA SUD, le fermate sostitutive saranno individuate in corrispondenza di quelle già autorizzate ad AIR Campania. In particolare, gli autobus potranno effettuare il servizio di salita e discesa dei passeggeri nelle seguenti strade:

Via Guglielmo Marconi, all’altezza dell’ex Pronto Soccorso e dell’Istituto D’Agostino;

Via Giuseppe Acciani, su entrambi i lati;

Via Francesco Zigarelli, su entrambi i lati, con l’istituzione di una nuova fermata;

Via Morelli e Silvati, nei pressi dell’Istituto Guido Dorso e dell’ex Istituto Tecnico per Geometri;

Via Morelli e Silvati, in corrispondenza del Parco Palatucci;

Rampa Santa Maria delle Grazie;

Via Circumvallazione, all’altezza del civico 77, nei pressi dell’ASL;

Via Sara;

Via Circumvallazione, sul lato opposto rispetto al civico 77.

Le modifiche ai percorsi SITA SUD

Per i collegamenti in direzione Solofra, Serino, Montoro, Mercato San Severino e Salerno, via raccordo autostradale, gli autobus in partenza dall’Autostazione AIR percorreranno via Marconi, via Dorso,

piazzetta Perugini, via Zigarelli, via Acciani e via Quattrograna, per poi proseguire sulla SS7bis e sulla SP24, in direzione Atripalda, dove sarà effettuata la fermata prevista in via Appia, prima di immettersi sul raccordo autostradale.

Le partenze da Avellino sono programmate alle ore 6:30, 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 12:15, 13:25, 14:25, 14:35, 15:15, 16:05, 18:00 e 20:10.

Alcune corse dirette a Salerno seguiranno un itinerario differente: quelle in partenza alle ore 6:45 e alle 14:35, oltre alla corsa delle ore 18:00 nei soli giorni di martedì e giovedì, transiteranno per via Colombo, davanti al Tribunale, via Circumvallazione e piazza Macello, dove sarà effettuata la fermata nei pressi dell’ASL, per poi proseguire verso Atripalda.

Per i collegamenti via SR88 in direzione Contrada, Forino, Montoro, Mercato San Severino, Fisciano e Salerno, il percorso dall’Autostazione AIR interesserà via Marconi, via Dorso, piazzetta Perugini, via Zigarelli, via Acciani e via Quattrograna, prima di proseguire lungo la SR88.

Le partenze sono previste dalle ore 5:35 alle ore 20:40, secondo il programma di esercizio pubblicato da SITA SUD.

Anche i percorsi in arrivo ad Avellino saranno adeguati, con il transito attraverso via Acciani, via Zigarelli, piazza Perugini, via Dorso e via Marconi, fino all’Autostazione AIR. Per le corse in orario scolastico saranno inoltre mantenuti i passaggi lungo via Morelli e Silvati, con utilizzo delle fermate AIR Campania.

LE FERMATE DEGLI ALTRI GESTORI

Per gli autobus di Bartolini snc, la fermata sostitutiva di Campetto Santa Rita sarà individuata in via Carducci, all’altezza del civico 39, su entrambi i lati.

Per le linee Di Maio, Acierno, Caputo e Bartolini, l’ordinanza individua inoltre via Circumvallazione 77, nei pressi dell’ASL, su entrambi i lati della strada, quale fermata sostitutiva di quella precedentemente ubicata a Campetto Santa Rita.

Per i collegamenti Altavilla-Avellino e Capriglia-Avellino sono previste fermate lungo via Tagliamento, nei pressi del Campo Coni e del negozio Otto marzo, in piazza d’Armi, presso l’ex Carcere Borbonico, e in via Carducci. Per i collegamenti di ritorno sono indicate fermate anche in via Piave, via Vincenzo Cannaviello e via De Gasperi, oltre che lungo la strada provinciale SP205.

PIAZZALE DEGLI IRPINI: SOLO SOSTA TECNICA DEGLI AUTOBUS

L’ordinanza disciplina anche l’utilizzo del Piazzale degli Irpini, nell’area dello stadio. Saranno riservati sei stalli agli autobus SITA SUD e due a quelli di Bartolini snc, nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 14:00.

Gli spazi saranno destinati esclusivamente al ricovero e alla sosta tecnica dei mezzi. Non sarà quindi possibile effettuare operazioni di salita e discesa dei passeggeri, né partenze e arrivi delle corse con funzione di capolinea.

SERVIZI PER GLI STUDENTI E COLLEGAMENTI URBANI

Nell’ambito della nuova organizzazione sono previste anche misure specifiche per agevolare gli spostamenti degli studenti. AIR Campania garantirà un servizio navetta dall’Autostazione di via Fariello a via Tuoro Cappuccini nella fascia oraria 7:25-8:00, con corse di ritorno tra le 13:10 e le 15:10.

Sarà inoltre assicurata, presso il capolinea di Bellizzi Irpino, alle ore 7:35, la coincidenza per il Liceo di Atripalda.

Per la linea urbana U10/13AV, la corsa attualmente in partenza da Bellizzi alle ore 7:30 sarà anticipata alle 7:25. Una volta raggiunta Piazza Libertà, proseguirà lungo corso Europa, via Dorso e via Marconi, fino all’Autostazione di via Fariello.

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI SUGLI ORARI

Le aziende di trasporto stanno provvedendo ad aggiornare i rispettivi programmi di esercizio e le informazioni rivolte all’utenza. Per conoscere gli orari delle singole corse, verificare i percorsi e programmare gli spostamenti è possibile consultare i canali ufficiali:

Per AIR Campania è inoltre possibile utilizzare l’app aziendale mentre il contact center è raggiungibile al numero 0825-204250.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le aziende di trasporto, assicurerà un’attività di monitoraggio nelle fasce orarie di maggiore affluenza, per verificare i tempi di percorrenza e le eventuali ripercussioni sulla viabilità cittadina. Sulla base delle verifiche effettuate potranno essere valutati gli eventuali correttivi necessari, con l’obiettivo di rendere più efficace la nuova organizzazione e limitare i disagi per gli utenti.