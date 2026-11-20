Una corona di fiori in Piazza 23 novembre 1980 e una Santa Messa in Cattedrale per ricordare le vittime del sisma e rinnovare la memoria di una delle pagine più dolorose della storia della città.

Avellino si prepara a commemorare il terremoto del 23 novembre 1980, a 46 anni da quella tragica sera che segnò profondamente l’Irpinia e l’intera comunità.

La cerimonia commemorativa si svolgerà domenica 22 novembre, con un momento di raccoglimento e omaggio alle vittime in Piazza 23 novembre 1980, dove alle ore 18:15 è prevista la deposizione di una corona. A seguire, alle ore 18:30, presso la Cattedrale, sarà celebrata la Santa Messa officiata da S.E. Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino.