Avellino resta senza Cinema: il Comune dichiara inagibile il Cine Teatro Partenio

AVELLINO- Il sindaco di Avellino Nello Pizza dichiara inagibile il CineTeatro Partenio e la città resta anche senza un Cinema. Nella serata di oggi e’ stata pubblicata l’ordinanza firmata dal primo cittadino ad oggetto “Messa in sicurezza Cineteatro Partenio”. In sostanza il Comune dichiara “l’inagibilità dell’intero edificio fino all’avvenuta esecuzione delle necessarie lavorazioni di messa in sicurezza, così come descritte nella missiva del responsabile della Sicurezza del cine teatro Partenio, allegata alla nota del Comando di Polizia.Municipale.

che ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose, dovuti alla inosservanza del presente atto è a totale carico dei proprietari degli immobili”. Un provvedimento scaturito dalla segnalazione del 18 settembre del Comando di Polizia Municipale con la quale viene trasmessa la corrispondenza intercorsa tra l’architetto che si occupa della sicurezza e la societa’ che gestisce la struttura di Via Verdi, dalla quale emerge, come si legge testualmente nel provvedimento “uno stato di fatiscenza e degrado anche strutturale dell’edificio adibito.ad attività di Pubblico Spettacolo ;

A questa si aggiunge la nota di trasmissione del Comando di Polizia Municipale contiene una missiva del professionista nella qualità di

RSPP del cine teatro Partenio, datata 16/07/2026 indirizzata alla società e gestisce il Cine Teatro Partenio “con la quale viene evidenziata la persistente sussistenza di gravi.problematiche strutturali del fabbircato de quo, che in alcune parti verte in uno stato di grave fatiscenza, non garantendo l’integra solidità della stessa ; dalla medesima segnalazione del RSPP emerge la necessità di eseguire interventi strutturali urgenti di manutenzione al fine

di ripristinare condizioni di sicura fruibilità della struttura con conseguente eliminazione di qualsiasi pregiudizio imminente ed irreparabile”. Per questo motivo il sindaco Pizza ha ordinato di avviare ad horas: “le procedure del caso tese all’esecuzione dei necessari lavori di ripristino delle condizioni di normalità,

effettuando ogni azione finalizzata all’eliminazione definitiva dei potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità, con l’ausilio di un tecnico qualificato e con l’avvertenza che, in caso di accertata inadempienza trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della presente, si provvederà all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Regolamento per la tutela della pubblica e privata incolumità”.