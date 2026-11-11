Avellino, presunte truffe telefoniche a nome dei Vigili Urbani: Nargi invita alla massima attenzione

Decine di chiamate sospette stanno mettendo in allarme i cittadini di Avellino. Diverse persone sarebbero state contattate da persone che si presentano come personale appartenente al Comando della Polizia Municipale di Avellino al fine di concretizzare tentativi di raggiro. A lanciare l’allerta è stata l’ex sindaca di Avellino Laura Nargi, la quale ha condiviso sui social un accorato appello alla cittadinanza dopo che il fenomeno ha toccato da vicino anche la sua famiglia, coinvolgendo direttamente il padre.

Dopotutto, la dinamica del tentativo “truffaldino” non è propriamente nuova: malviventi che cercano di fare leva sul rispetto per le istituzioni o su presunte urgenze per estorcere informazioni sensibili e/o denaro. E, tendenzialmente, prendendo come bersaglio “privilegiato” i cittadini più vulnerabili e gli anziani.

«Invito tutti alla massima attenzione, soprattutto per tutelare le persone anziane, spesso più vulnerabili a questi tentativi di raggiro», ha dichiarato Laura Nargi, sottolineando l’importanza di non cedere a ricatti o richieste sospette: «Non fornite dati personali, non consegnate denaro e diffidate di qualsiasi richiesta.» La raccomandazione immediata alla popolazione è di segnalare con prontezza alle Forze dell’Ordine e al Comando di Polizia Municipale, in modo da consentire le dovute verifiche e permettere un rapido intervento sul territorio.