Avellino piange Costantino, per anni in strada con il carretto di vendita di “per e o’ muss” in città

AVELLINO- Oggi lo chiamano street food ma Costantino Chiocchi, 73 anni, e’ stato sempre il re del piede (di maiale) e del muso (di mucca), che in dialetto forse suona meglio “o per e o muss”. Per questo stamattina, quando e’ giunta la notizia della sua dipartita, in tanti hanno avuto un flash di quell” Apecar con limoni finti e veri che girava in città e anche nelle feste che si svolgevano tra Avellino e il suo hinterland. Una tradizione culinaria antica, quella dei due tagli di quanto restava del maiale ma anche di vitello e mucca. In quanto avranno provato non solo il piede e il muso ma anche il “centopelle”, quella specie di trippa che veniva accompagnata dai pezzi di piedi e muso. Uno dei custodi di questa antica tradizione campana, prevalentemente napoletana e di una zona del salernitano, quella di San Valentino Torio in particolare. Tanti i messaggi per Costantino, che o per e o muss lo teneva stampato anche sul suo camice bianco di ordinanza, quando il suo lavoro era ormai ribattezzato street food.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it