Avellino piange Costantino, per anni in strada con il carretto di vendita di “per e o’ muss” in città

AVELLINO- Oggi lo chiamano street food ma Costantino Chiocchi, 73 anni, e’ stato sempre il re del piede (di maiale) e del muso (di mucca), che in dialetto forse suona meglio “o per e o muss”. Per questo stamattina, quando e’ giunta la notizia della sua dipartita, in tanti hanno avuto un flash di quell” Apecar con limoni finti e veri che girava in città e anche nelle feste che si svolgevano tra Avellino e il suo hinterland. Una tradizione culinaria antica, quella dei due tagli di quanto restava del maiale ma anche di vitello e mucca. In quanto avranno provato non solo il piede e il muso ma anche il “centopelle”, quella specie di trippa che veniva accompagnata dai pezzi di piedi e muso. Uno dei custodi di questa antica tradizione campana, prevalentemente napoletana e di una zona del salernitano, quella di San Valentino Torio in particolare. Tanti i messaggi per Costantino, che o per e o muss lo teneva stampato anche sul suo camice bianco di ordinanza, quando il suo lavoro era ormai ribattezzato street food.