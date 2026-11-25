AVELLINO- Non ci sarà nessuno stop alle lezioni nella città capoluogo dopo l’allerta meteo “arancione” diramata dalla Protezione Civile. L’amministrazione comunale guidata da Nello Pizza non ha infatti percorso la strada di un’ordinanza di chiusura delle scuole ad Avellino e le lezioni si svolgeranno normalmente.
Redazione Irpinia
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