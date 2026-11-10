Avellino, nasce la Consulta ambientale. D’Aliasi: «La tutela dell’ambiente non appartiene a una parte politica»

Ad Avellino nasce la Consulta ambientale, uno strumento pensato per favorire la partecipazione, il confronto e la condivisione sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente e al benessere della comunità. A darne notizia è la vicesindaca Anna D’Aliasi, esponente del Movimento 5 Stelle. «Oggi nasce la Consulta ambientale, uno strumento di partecipazione, confronto e condivisione che mette al centro la tutela dell’ambiente e il benessere della nostra comunità», afferma D’Aliasi, rivolgendo un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Un riconoscimento viene rivolto sia alla maggioranza, che ha sostenuto e accompagnato l’iniziativa, sia alla minoranza, per il confronto, la disponibilità e il contributo offerto. Per la vicesindaca, infatti, la nascita della Consulta rappresenta anche un’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione istituzionale, al di là delle appartenenze politiche.

«Quando si affrontano temi importanti per la città, le differenze politiche non devono diventare un ostacolo, ma possono rappresentare un valore aggiunto», sottolinea. E aggiunge: «L’ambiente non appartiene a una parte politica e non può essere terreno di contrapposizione: è un patrimonio comune che dobbiamo tutelare tutti insieme».