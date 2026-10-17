Avellino, mostra ai poliziotti la carta di identità senza microchip: denunciato 35enne

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato un 35enne del beneventano per falsità materiale. In particolare, nella mattinata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni delittuosi, procedevano al controllo di un 35enne del beneventano, dipendente di un esercizio pubblico di Avellino e con a carico pregiudizi di polizia, che, alla richiesta degli agenti, forniva una carta di identità elettronica priva di microchip, dispositivo integrato nella carta e necessario per le funzioni identificative e di autenticazione digitale. L’uomo veniva pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di falsità materiale.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona denunciata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.

La Polizia di Stato intensifica i controlli sulle carte di identità elettroniche, al fine di contrastare il ricorrente fenomeno della rimozione di microchip, che altera l’autenticità del documento identificativo, e il riutilizzo del dispositivo per scopi illeciti