Avellino, maxi multa della Polizia Locale ad un commerciante abusivo straniero

AVELLINO – Continuano senza sosta i controlli sul territorio per il contrasto all’abusivismo commerciale e alla tutela del decoro urbano nella città di Avellino. Un intervento congiunto tra le forze dell’ordine ha portato, nelle ultime ore, all’identificazione e alla sanzione di un venditore ambulante abusivo. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione da parte degli agenti della Questura, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio. I poliziotti hanno individuato l’uomo, un cittadino di nazionalità bangladese, intento a esercitare la vendita di merce su suolo pubblico. Sul posto è quindi intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia Municipale, competente per le violazioni in materia commerciale. Dagli accertamenti di rito è emerso che l’ambulante era completamente privo della prescritta autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche. Se dal punto di vista dell’identificazione personale e dei documenti di soggiorno la posizione dello straniero è risultata regolare, sul fronte commerciale la violazione delle norme è stata netta.Per l’uomo è così scattata una maxi sanzione amministrativa di 5.000 euro, in conformità con le leggi vigenti che puniscono severamente il commercio abusivo itinerante. Tutta la merce esposta in vendita senza alcun permesso è stata posta sotto sequestro dai caschi bianchi