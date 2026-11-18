I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa nei confronti di una coppia di soggetti conviventi, della provincia di Avellino, ritenuti gravemente indiziati, allo stato delle indagini, dei reati di maltrattamenti in famiglia a carico di quattro figli minori.

Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri di Avellino.

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire gravi episodi di maltrattamenti perpetrati nei confronti di quattro dei cinque figli minori che vivono con la coppia, avvenuti dal 2020 al 2026.

In particolare, il provvedimento scaturisce dalla prosecuzione delle indagini per i reati già contestati all’uomo e per i quali nell’aprile scorso è stato tratto in arresto. Le aggressive umiliazioni e intimidazioni quotidiane ai danni dei minori sarebbero degenerate, in più circostanze, in atti di violenza fisica, in privazioni e impedimenti.

I gravi indizi a carico della coppia sono stati raccolti con una complessa attività istruttoria compiuta a carico dei minori dal personale dei Carabinieri di Avellino specializzato nella gestione di gravi casi di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia, con il rilevante ausilio dei Servizi Sociali competenti e degli psicologi dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio Irpino, a cui si è aggiunta una rilevante raccolta di informazioni testimoniali e l’acquisizione di dati informatici a analisi di copie forensi e profili social, dai quali è stato possibile acquisire anche importanti immagini e filmati a riscontro della ricostruzione dei fatti.

Al termine delle formalità di rito la donna è stata associata alla Casa Circondariale di Avellino mentre all’uomo è stato notificato il provvedimento presso la Casa Circondariale di Salerno dove è attualmente detenuto.