Avellino, i Maestri del Lavoro incontrano il Presidente della Provincia Picone

Il 10 novembre 2026 una delegazione dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino è stata ricevuta dal Presidente della Provincia dott. Fausto Picone.

Il Past President della Federazione Nazionale dei Maestri del lavoro, ing. Vincenzo Esposito, il Console Provinciale, dott. Nicola Spano, ed il Console Provinciale Emerito, Maestro Benemerito Teodoro Uva, hanno prima di tutto formulato i migliori auguri di buon lavoro al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di recente incarico.

Il Console Emerito Teodoro Uva ha ricordato le attività sociali e di volontariato svolte dai Maestri del Lavoro sul territorio che si impegnano da anni nelle scuole dell’Irpinia con l’attività di Testimonianza Formativa.

Il Console Provinciale Nicola Spano ha citato alcuni dati dello scorso anno scolastico in cui la

Testimonianza Formativa nella Scuola, svolta a titolo completamente gratuito, ha visto impegnati i Maestri del lavoro in 67 incontri, coinvolgendo circa 3.400 studenti irpini di istituti di ogni ordine e grado.

Il Past President Vincenzo Esposito ha preannunciato i prossimi eventi in programma che verranno organizzati, anche in collaborazione con altre Associazioni no profit, quali il convegno del 25/11 p.v. ad Atripalda nella Giornata nazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, chiedendo l’affiancamento della Provincia di Avellino in termini di patrocinio e di presenza agli eventi.

Il Presidente Picone ha espresso apprezzamento per l’intensa e qualificata opera dei Maestri del Lavoro, invitando il Consolato a tenerlo aggiornato sulle prossime iniziative socio culturali cui ha assicurato il massimo sostegno e la propria presenza.