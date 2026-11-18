AVELLINO – La scuola come laboratorio aperto all’Europa, luogo di confronto metodologico e ponte tra culture. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la settimana di mobilità internazionale che, dal 5 al 13 novembre 2026, ha visto l’Istituto Comprensivo “Regina Margherita – Leonardo da Vinci” di Avellino ospitare il professor Alfonso SánchezFuster, docente proveniente dal CEIP “Mata Linares” di San Vicente de la Barquera (Cantabria, Spagna), nell’ambito del Programma Erasmus+ (azione Job Shadowing). Un’iniziativa fortemente voluta e sostenuta dal Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Bruno, che conferma la vocazione europea dell’Istituto e consolida un partenariato già avviato con successo negli scorsi mesi con la realtà scolastica spagnola. Il confronto nei tre segmenti scolastici: inclusione, collaborazione e robotica Durante le giornate di permanenza nel capoluogo irpino, il docente spagnolo è stato affiancato dai colleghi italiani in un intenso calendario di osservazione didattica verticale che ha coinvolto tutti e tre i segmenti scolastici: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. Al centro dello scambio professionale vi sono stati l’analisi del sistema scolastico italiano, le metodologie di apprendimento collaborativo e l’impiego delle tecnologie digitali e della robotica educativa come strumenti di coinvolgimento attivo. Particolare rilievo ha assunto il focus sull’inclusione scolastica: il confronto si è concentrato sulle strategie di personalizzazione dei percorsi e sugli strumenti adottati quotidianamente per valorizzare le unicità di ogni studente, garantendo a tutti pari opportunità di successo formativo. Grande interesse hanno inoltre suscitato le attività nei corsi ad indirizzo musicale, dove l’impegno e il talento dei giovani strumentisti hanno offerto all’ospite una testimonianza concreta dell’eccellenza artistica della scuola. Alla scoperta dell’Irpinia tra storia e formazione Accanto all’attività in aula, il programma ha offerto al prof. Sánchez-Fuster l’opportunità di conoscere le eccellenze culturali ed educative del territorio. La delegazione ha fatto visita all’Istituto Tecnico Agrario “F. De Sanctis” di Avellino, grazie alla consueta disponibilità e accoglienza del Dirigente Scolastico, prof. Pietro Caterini, e del prof. Fabrizio Scotto. Il percorso alla scoperta del patrimonio locale è poi proseguito con la visita al Palazzo Abbaziale di Loreto e al Santuario di Montevergine, dove il dott. Emanuele Mollica ha guidato sapientemente l’ospite spagnolo tra i tesori della storica biblioteca e dell’antica farmacia, offrendo preziosi spunti storici e culturali. Un ponte tra Avellino e la Cantabria La settimana si è chiusa con un momento di restituzione e condivisione che ha coinvolto docenti, alunni e personale scolastico. Un ringraziamento sentito è stato rivolto al prof. Alfonso Sánchez-Fuster per l’entusiasmo e lo spirito di collaborazione dimostrati, con l’auspicio che questo scambio rappresenti solo un’ulteriore tappa di un dialogo educativo destinato a crescere nel tempo, arricchendo l’intera comunità scolastica irpina.