Avellino Letteraria, la rassegna diventa itinerante e parte da Summonte

Avellino letteraria cambia formula, per la prima volta la rassegna sarà itinerante,

prendendo il via da Summonte, in provincia di Avellino, sabato 3 ottobre alle 18,

nella sala museale del Complesso Castellare.

Presentazione teatralizzata del libro: “Il Mercadante già Teatro del Fondo. Storia di

un teatro napoletano” di Tommaso Tuccillo, pubblicato da Kairós edizioni.

Tuccillo, scrittore, attore, cantante e architetto. Attingendo a fonti inedite e a preziosi

reperti d’archivio, ricostruisce la storia dei teatri partenopei a partire dal loro rapporto

con la società del loro tempo. Al centro del volume c’è il Mercadante, l’antico Real

Teatro del Fondo, che è sopravvissuto a mille vicissitudini. La sua vicenda resta un

monito ancora attuale, la crescita civile di un popolo, per svilupparsi con dignità e

coscienza, non può che partire dalla cultura.

Dopo l’introduzione di Annamaria Picillo, direttore artistico della rassegna,

porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Summonte, Ivo Capone e l’assessore alla

cultura, Virginia Dello Russo. Con l’autore dialogherà Maurizio Vitiello, sociologo

e critico d’arte. La serata sarà coordinata dalla giornalista Daniela Apuzza.

La presentazione sarà arricchita dalle letture di Floria Bufano e Marinella

Scognamillo e dall’intermezzo musicale del chitarrista, maestro, Mario Murru.