Avellino, l'estate si sposta nei quartieri: il programma del 3, 4 e 5 settembre

Il cartellone di “Avellino Estate in Città” prosegue senza sosta e si avvia verso la conclusione. Gli eventi si spostano nei quartieri, animando così ogni punto della città.

Giovedì 3 settembre a Valle, dalle ore 20, via al “Valle Street Music”: Open act affidato a Ciro Dagos, Slattykid, Mister.punk, Milord’s mind, Gmanzy, GDC, South Boy. A seguire il live show di O’ Tsunami, Three of the pop e Si.da.soul b2b MAAS. Serata dedicata agli artisti locali per uno show tutto da vivere e ballare.

Venerdì 4 settembre, dalle ore 20:30, Piazza Duomo si trasforma in un teatro sotto le stelle. Di scena ci sarà lo spettacolo della compagnia teatrale irpina Clan H con “Mostelleria”. Mentre nella frazione Bellizzi arriva la comicità di Simone Schettino: l’appuntamento con il comico di “Made in Sud” è alle ore 21.

Sabato 5 settembre sarà la volta del quartiere Rione Mazzini. Risate e divertimento affidate ad Alessandro Bolide, comico attore e cabarettista con una lunga esperienza nel programma “Made in Sud”. A seguire un momento musicale con i Pendulum.