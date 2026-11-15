ANCE Avellino compie 80 anni: Cottarelli, Fico e Semprini all’Hotel de la Ville per la sfida del treno

Non sarà la solita passerella celebrativa. Mercoledì 25 novembre l’Hotel de la Ville di Avellino aprirà le porte per una delle giornate più importanti per l’economia e il territorio irpino. L’ANCE Avellino scocca gli ottant’anni dalla sua fondazione e festeggia anche i trent’anni della sua sede storica, ma lo fa con un’assemblea che ha tutto il sapore di un cantiere aperto sul futuro della provincia. L’invito è rivolto alle massime autorità istituzionali e al mondo economico, chiamato a fare i conti con una realtà che non ammette più rinvii e che richiede una programmazione di lungo periodo, specialmente ora che si avvia verso la conclusione la stagione del PNRR.

I lavori, previsti per le 9:30 e moderati dalla voce nota ai più di Gianluca Semprini, vedranno sul palco un parterre di assoluto rilievo. A portare i saluti istituzionali ci saranno il sindaco di Avellino Nello Pizza, il presidente della Provincia Fausto Picone, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il numero uno di Confindustria Avellino, Angelo Petitto. A tracciare la relazione principale sarà il presidente di ANCE Avellino, Silvio Sarno, chiamato a ripercorrere la storia di un’associazione che ha visto passare generazioni di imprenditori, ricordando anche chi non c’è più e ha lasciato un’eredità di valori e dedizione sul territorio. È nella tavola rotonda che si giocherà il cuore del dibattito. Il titolo scelto, “Binari di rinascita”, la dice lunga su quale sia la priorità assoluta per l’Irpinia: il collegamento ferroviario diretto tra Napoli e Avellino. Non si tratta solo di spostare persone, ma di agganciare il capoluogo irpino alle reti dell’Alta Velocità e dell’Alta Capacità per provare a invertire la rotta dello spopolamento delle aree interne. A confrontarsi su questo nervo scoperto ci saranno Francesco Tuccillo, vice presidente di ANCE per le Opere Pubbliche, Nicola Bonerba, presidente del Comitato Mezzogiorno e Isole, e Toni Ricciardi, storico delle migrazioni e vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, che porterà la sua analisi sul legame diretto tra infrastrutture e flussi demografici.

A chiudere il cerchio su un quadro economico che si preannuncia complesso sarà Carlo Cottarelli. Il direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica è chiamato a fare il punto sulle risorse e sulle strategie necessarie per i prossimi anni. Il comparto delle costruzioni, forte della sua storia, intende infatti scendere in campo con una visione chiara, mettendo a disposizione competenze e idee per trasformare la memoria degli ottant’anni trascorsi nella benzina necessaria per costruire la prossima stagione dell’Irpinia.