Avellino, controlli intensi sul territorio: 14 contravvenzioni al codice della strada, 2 denunce e 5 segnalazioni alla Prefettura

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, dott.ssa Franca Fico, negli ultimi giorni ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione al centro e alla periferia del capoluogo. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità.

Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Avellino con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno previsto numerosi posti di controllo, perquisizioni personali e veicolari e una costante vigilanza nelle aree considerate più sensibili, assicurando così un presidio capillare del territorio. Nel corso dei servizi i militari dell’Arma hanno controllato 100 veicoli identificando circa 150 soggetti ed elevando 14 contravvenzioni al codice della strada, per un importo complessivo di 8200euro. Nel dettaglio, ad Avellino i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà due persone. Un 56enne di Forino (AV) per inottemperanza a specifico divieto in quanto nonostante fosse gravato dalla misura del divieto di ritorno nel capoluogo è stato identificato nel comune irpino senza porre alcuna giustificazione in merito.

Un 25enne di Palermo per simulazione di reato in quanto ha denunciato il furto della sua auto che è stata ritrovata in perfette condizioni, senza segni di effrazioni e con le chiavi inserite. Il giovane ha fornito nel merito dichiarazioni contrastanti e l’autoveicolo è stato posto sotto sequestro. Sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino quali assuntori di sostante stupefacenti ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990 cinque persone: un 21enne di Avellino trovato in possesso di 10,5 grammi di hashish, un 32enne di origini russe, un 20enne di origini tunisine, 21 enne di Avellino e un 40enne di Atripalda (AV) poiché trovati in possesso di una dose di hashish. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

L’Arma rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente nella prevenzione dei reati, segnalando tempestivamente al “112” qualsiasi situazione sospetta. L’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino resta alta e i controlli proseguiranno in modo costante su tutto il territorio provinciale, con servizi mirati finalizzati a garantire sicurezza e legalità.