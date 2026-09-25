Avellino in Serie A, cinque momenti che raccontano dieci anni

Il calcio italiano custodisce storie che un tempo riempivano gli stadi e che oggi rischiano di essere dimenticate, soprattutto da chi non ha vissuto quelle stagioni. Scorrendo squadre e quote sui migliori siti scommesse, non ci si aspetterebbe forse di trovare dietro il nome dell’Avellino una presenza lunga un decennio nella massima serie. Eppure, per dieci campionati consecutivi, dal 1978 al 1988, i biancoverdi affrontarono le grandi e trasformarono il Partenio in un campo temuto. Cinque momenti restituiscono il senso di quel periodo senza ridurlo a nostalgia.

Il primo è l’11 giugno 1978. L’Avellino arrivò all’ultima giornata di Serie B con la promozione ancora da conquistare e giocò a Marassi contro la Sampdoria. Al 53esimo minuto Mario Piga segnò il gol dell’1-0. Il terzo posto diventò Serie A. Non fu una festa preparata in anticipo, ma un traguardo ottenuto lontano da casa, al termine di una stagione che cambiò la scala del calcio irpino.

Il secondo momento arrivò alla quarta giornata della stagione 1978-79. Dopo tre sconfitte consecutive, l’Avellino batté il Verona 2-0 al Partenio. Segnarono Gianfranco De Ponti e Giuseppe Massa. Era la prima vittoria biancoverde nella massima serie. Il risultato tolse alla squadra il ruolo di semplice ospite e mostrò che la salvezza poteva essere costruita anche contro avversari più abituati alla categoria.

Il terzo passaggio non coincide con una sola partita, ma con il modo in cui il Partenio accolse le grandi nella stagione 1978-79. La Juventus uscì con uno 0-0. Il Milan, futuro campione d’Italia, perse 1-0 per un colpo di testa di Romano. Anche l’Inter perse 1-0, con una rete di Piga. Quelle gare crearono la reputazione di uno stadio nel quale nome e classifica non bastavano.

Il quarto momento ha il segno di una penalizzazione. Nel campionato 1979-80, alla ventiduesima giornata, l’Avellino era appaiato al terzo posto con Milan e Juventus. Lo scandalo delle scommesse travolse il calcio italiano e ai biancoverdi vennero assegnati cinque punti di penalità da scontare nella stagione successiva. In un torneo che assegnava due punti per la vittoria, partire da meno cinque significava affrontare una salita enorme.

Il quinto momento unisce calcio e storia civile. Il 23 novembre 1980, poche ore dopo la vittoria per 4-2 sull’Ascoli, il terremoto colpì l’Irpinia. La tragedia causò migliaia di vittime e lasciò moltissime persone senza casa. Il campionato continuò dentro una realtà trasformata. Juary, già a segno contro Cagliari e Ascoli, divenne uno dei volti di quella squadra prima che un infortunio interrompesse la sua stagione.

L’Avellino riuscì comunque a salvarsi, nonostante la penalizzazione. Il risultato sportivo non può essere separato dal contesto, ma neppure usato come scorciatoia retorica. La squadra offrì continuità in mesi nei quali la città e la provincia affrontavano perdite, emergenza e ricostruzione. Restare in Serie A ebbe un significato che superava la classifica.

La memoria di quel periodo è fatta di dettagli: un minuto, un marcatore, un punto sottratto, una domenica prima del sisma. Sono coordinate che impediscono al racconto di diventare leggenda indistinta. Ogni episodio appartiene a una stagione precisa, con avversari e obiettivi differenti, anche quando il ricordo dei tifosi li raccoglie nello stesso album.

La Serie A dell’Avellino occupa un periodo lungo, non una comparsa. Dopo la promozione vennero salvezze, allenatori, stranieri, partenze e nuovi equilibri. La permanenza terminò nel 1988, dopo aver attraversato quasi per intero un decennio decisivo per il calcio italiano.

I cinque momenti non formano una graduatoria. La rete di Piga a Marassi apre la porta, De Ponti e Massa danno la prima conferma, Milan e Inter misurano la forza del Partenio, la penalizzazione aumenta la difficoltà, il 1980 lega per sempre la squadra al territorio. Insieme spiegano perché quei campionati restino un riferimento. Non perché il passato garantisca un ritorno, ma perché documenta ciò che una provincia seppe sostenere per dieci stagioni consecutive.