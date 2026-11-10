Avellino, il Natale si fa in tre: mercatini in Piazza Libertà, Corso Vittorio Emanuele e Viale Italia

AVELLINO – Avellino si prepara al Natale con un programma di iniziative che quest’anno punta ad animare più zone della città e a sostenere concretamente il commercio di prossimità. La Giunta comunale, su proposta di Ettore Iacovacci, assessore alle Attività produttive e Luca Cipriano, assessore alla Cultura, Eventi, Turismo e Promozione della città, ha approvato gli indirizzi per l’organizzazione del “Mercatino di Natale – Edizione 2026”, dando il via alla procedura pubblica per individuare il soggetto o i soggetti che si occuperanno della realizzazione e della gestione della manifestazione. L’edizione di quest’anno si articolerà su tre poli, con l’obiettivo di distribuire le occasioni di attrazione e i flussi di visitatori su una porzione più ampia del territorio urbano, coinvolgendo direttamente le attività commerciali delle diverse aree. Il primo appuntamento sarà in Piazza della Libertà, dove dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 tornerà il tradizionale Mercatino di Natale, con un massimo di 15 casette dedicate alla valorizzazione dei prodotti della tradizione, dell’artigianato e delle eccellenze enogastronomiche irpine. La manifestazione interesserà anche Corso Vittorio Emanuele, con un secondo mercatino che, sempre dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, arricchirà l’offerta natalizia con prodotti della tradizione, artigianato e proposte enogastronomiche nazionali. Le aree di installazione saranno individuate dal soggetto organizzatore, evitando di occupare gli spazi antistanti le vetrine degli esercizi commerciali e garantendo la sicurezza dei pedoni e il transito dei mezzi di soccorso.

Il terzo polo sarà Viale Italia, nel tratto compreso tra via De Conciliis e via Fratelli del Gaudio, dove dal 19 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027 sarà allestito un Villaggio di Natale, pensato prioritariamente per bambini e famiglie. L’organizzazione potrà proporre anche una specifica tematica, purché coerente con il carattere natalizio dell’iniziativa. Accanto agli allestimenti e alla presenza degli espositori, il progetto dovrà prevedere un programma di spettacoli, intrattenimento e animazione, con iniziative capaci di coinvolgere cittadini e visitatori e rendere vivo e attrattivo l’intero percorso natalizio, nei diversi luoghi interessati dalla manifestazione. La scelta di coinvolgere tre aree cittadine risponde a una precisa strategia: fare delle iniziative natalizie non soltanto momenti di intrattenimento, ma occasioni per generare nuove presenze, favorire gli acquisti negli esercizi in sede fissa e sostenere le attività commerciali e artigianali. In questa prospettiva, il soggetto organizzatore dovrà prevedere forme di collaborazione con gli esercenti, con particolare attenzione a quelli di Corso Vittorio Emanuele e Viale Italia, e applicare tariffe accessibili anche ai piccoli operatori, agli artigiani e ai creatori di opere dell’ingegno.

Il Comune metterà inoltre a disposizione degli organizzatori, in comodato d’uso gratuito e temporaneo, 25 casette natalizie di proprietà comunale. Almeno cinque saranno assegnate gratuitamente a enti e associazioni di volontariato, attraverso una procedura trasparente, per consentire loro di presentare e promuovere le proprie attività. Una parte delle strutture potrà essere destinata anche a operatori del settore socio-culturale senza scopo di lucro. «Stiamo lavorando a un Natale ricco di iniziative, capace di valorizzare l’immagine della città, sostenere le attività commerciali e promuovere il patrimonio culturale, artistico e storico di Avellino – dichiarano gli assessori Iacovacci e Cipriano – quest’anno puntiamo a un mercatino più ampio, che coinvolga diverse aree della città e contribuisca ad animare più quartieri, mantenendo il centro cittadino e non solo al centro di un programma ricco di appuntamenti e occasioni di incontro. Un progetto che si integrerà con l’illuminazione artistica, dando vita a un’atmosfera capace di attirare la curiosità e l’interesse di avellinesi e visitatori». L’organizzazione sarà affidata attraverso una procedura comparativa ad evidenza pubblica. Tutti i costi relativi alla realizzazione e alla gestione dell’iniziativa saranno a carico dei soggetti selezionati, senza corrispettivi economici da parte del Comune. (foto repertorio)