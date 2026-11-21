Un nuovo albero per contribuire a rendere Avellino più verde e vivibile. In occasione della Giornata nazionale degli alberi, celebrata il 21 novembre, il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino ha rinnovato il proprio appuntamento con “Alberi per il Futuro”, l’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente, alla riqualificazione degli spazi urbani e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.

Quest’anno la messa a dimora ha interessato Rione Valle, dove è stato piantato un ligustro. Un gesto concreto, ma anche simbolico, con il quale il Movimento 5 Stelle ha voluto ribadire l’importanza di investire sul verde urbano e sulla cura del territorio, nella consapevolezza che gli alberi rappresentano una risorsa fondamentale anche nella sfida ai cambiamenti climatici.

L’iniziativa, come sottolineato dal gruppo territoriale, non si esaurisce nella semplice piantumazione di una nuova essenza, ma vuole rappresentare un impegno verso le future generazioni. «Un albero che affonderà le sue radici e crescerà nel tempo, proprio come l’amore per la nostra terra, il senso di responsabilità collettiva e la speranza di un domani più sostenibile», è il messaggio lanciato dagli attivisti.

“Alberi per il Futuro” si conferma così un appuntamento all’insegna della partecipazione e della sensibilità ambientale, con l’obiettivo di lasciare alle nuove generazioni una città più verde, accogliente e attenta alla qualità della vita. Perché anche un piccolo gesto, se accompagnato da una responsabilità condivisa, può contribuire a costruire un futuro diverso.