Avellino, il Forum dei Giovani non può più aspettare: si convochino le elezioni

AVELLINO- “Avellino, capoluogo di provincia, non può continuare a essere priva di uno strumento importante per la partecipazione e la rappresentanza dei giovani come il Forum dei Giovani”. E’ quanto scrive in una nota Pierluigi Fossacreta, candidato alle ultime amministrative nella Lista Enjoy: “A oltre cento giorni dall’insediamento della nuova amministrazione guidata dal sindaco Pizza, credo sia arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Durante la campagna elettorale si è parlato molto di giovani, delle loro esigenze e del loro ruolo nel futuro della città. Adesso, però, bisogna dimostrare che quell’attenzione non fosse limitata soltanto alla campagna elettorale.Per questo chiediamo al sindaco Pizza, all’amministrazione e al Consiglio comunale di attivarsi per avviare le procedure necessarie e fissare una data per le elezioni del Forum dei Giovani”. E conclude: “Non chiediamo privilegi, ma uno spazio in cui i giovani possano esprimere le proprie idee, avanzare proposte e partecipare concretamente alla vita amministrativa della città..I giovani non possono essere uno strumento elettorale da ricordare durante la campagna elettorale e dimenticare una volta terminate le elezioni. Siamo una risorsa per Avellino e meritiamo ascolto, rappresentanza e opportunità concrete durante tutto il mandato amministrativo. L’appello è semplice:basta promesse, è il momento dei fatti. Avellino restituisca ai suoi giovani la possibilità di partecipare attivamente alla vita della città. Il Forum dei Giovani non può più aspettare”.
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