Avellino, il 31 ottobre la VI edizione di “Zucca Solidale”

Sabato 31 ottobre 2026, dalle ore 10:30, in Via Trento e Trieste nella Piazzetta dell’Arte e della Solidarietà, si terrà la VI Edizione di “Zucca Solidale”, iniziativa ideata e creata dall’artista Dorotea Virtuoso e realizzata con il Patrocinio del Comune di Avellino e dell’AssociaIone “Insieme per Avellino e l’Irpinia”.

Un’iniziativa che unisce arte, comunità e solidarietà. L’idea è semplice: una raccolta solidale di zucche che verranno devolute alla Mensa dei Poveri di Avellino per sostenere le famiglie in difficoltà del territorio.

La Piazzetta, cuore pulsante dell’arte urbana avellinese, sarà allestita a tema autunnale a cura di Tina Sprintoso, con le opere di Dorotea Virtuoso a fare da cornice, tra cui l’opera simbolo di questa edizione dedicata al bacio e all’amore universale.

PROGRAMMA:

Ore 10:30 – Saluti Istituzionali

– Sindaco Nello Pizza

– Vice Sindaco Anna D’Aliasi

– Assessore alla Cultura Luca Cipriano

– Assessore all’Urbanistica Enza Ambrosone

– Pasquale Luca Nacca – Presidente VI Commissione

– Ing. Antonio Aquino – Movimento 5 Stelle

– Don Vitaliano Della Sala

A seguire, raccolta solidale aperta a tutta la cittadinanza.

L’ingresso è libero e gratuito. Tutti possono partecipare portando una zucca o acquistandola in loco. Tutte le zucche raccolte saranno devolute alla Mensa dei Poveri.

“Zucca Solidale non è una festa di Halloween – spiega l’artista Dorotea Virtuoso – È la nostra festa del raccolto. È il modo irpino di dire che l’arte serve se serve agli altri. Da sei anni, ogni zucca diventa un pasto caldo per qualcuno”.