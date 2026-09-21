Avellino, il 27 settembre arriva “Tecno Art – L’Arte incontra la Tecnologia” in Piazza Kennedy

Un intero pomeriggio dedicato alla creatività sostenibile, dove l’arte tradizionale dialoga con la tecnologia, il riciclo diventa bellezza e la musica nasce dagli scarti. L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Avellino e dell’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia.

Il programma prenderà il via alle ore 15:00 con il Breve Talk di introduzione al tema.

Dopo i saluti istituzionali della Vice Sindaca di Avellino Anna D’Aliasi e del Presidente dell’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia Pasquale Luca Nacca, interverranno il Consulente Informatico Marco Famiglietti, la Stilista upcycling Sarah Limone – 22designer e la Docente di Storia dell’Arte Emanuela Conforti.

Alle ore 15:30 il primo appuntamento pratico: Workshop “Forme e colori sui capi, Tecnologia, Creatività, Fusione dei materiali, Componenti PC come elementi artistici”, attività guidata e pratica a cura di 22designer di Sarah Limone. I partecipanti potranno sperimentare l’uso di componenti di vecchi PC come elementi artistici da applicare su tessuti e capi d’abbigliamento.

Alle ore 16:30 spazio alla musica e all’artigianato con il Workshop 2: “Dimostrazione e Realizzazione di strumenti musicali da legno riciclato” a cura della musicista e liutaia Mayumi Ueda.

Alle ore 17:30 aprirà la Mostra Pittorica di Artisti locali, dove l’Arte in tutte le sue forme incontra la tecnologia, a cura della Docente di Storia dell’Arte Emanuela Conforti. Saranno esposte le opere di:

Belmonte Vivian (performance di Body Art), Cataldo Alessandro, De Leucio Ines, De Luca Alessandra, Grasso Carmine, Maffeo Gaetano, Matarazzo Vincenzo, Russo Gerardo e Talamo Rosalia.

Alle ore 19:00 gran finale con la mostra dei lavori realizzati con sottofondo musicale e la presentazione dei capi creati durante il Workshop. Ogni partecipante potrà mostrare il proprio lavoro, raccontando brevemente la propria esperienza e i materiali utilizzati. Tutta la musica sarà a cura della Musicista Liutaia Mayumi Ueda. La musica diventerà così parte integrante dell’esperienza, unendo persone, idee e materiali in un’unica grande narrazione artistica e culturale.

L’ingresso è libero e aperto a tutti: famiglie, studenti, artisti, curiosi e amanti del riuso creativo.