Avellino, giovedì 10 settembre si presenta il “Movimento Aree Interne”

Giovedì 10 settembre alle 10.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino in Corso Vittorio Emanuele, si presenta il “Movimento aree interne – Diritto di restare”. Interverranno il Presidente Giuseppe Luongo, i soci Gerardo Nappa, Mimmo Giugliano, Gennaro Lepore e Michele Carluccio. A moderare l’incontro sarà la giornalista Tiziana Urciuoli.
“Il Movimento nasce sulla spinta delle istanze giunte dal territorio sulle tematiche delle aree interne e raccolte da un gruppo di professionisti – spiegano – Tra gli obiettivi, quello di sollecitare la politica ad impegnarsi su quesiti importanti a livello nazionale come la gestione delle risorse dei piccoli comuni”.