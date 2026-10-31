Avellino, furto di auto vicino alla Chiesa del Rosario: la Polizia ritrova vettura e denuncia presunto autore

AVELLINO- Gli agenti della Questura di Avellino hanno risolto in poche ore le indagini sul furto della Fiat Panda di proprietà della cuoca della comunità dei frati domenicani della Chiesa del Rosario. Il furto era avvenuto intorno alle dodici di questa mattina nell’area della Chiesa dove era solita parcheggiare la donna. Una amara sorpresa per lei all’uscita e la richiesta alla Questura di Avellino. Sul posto il personale delle Volanti di Via Palatucci. In poche ore gli agenti hanno rinvenuto la vettura e denunciato il presunto autore del furto, un settantenne già noto alle forze dell’ordine. L’auto è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.