Avellino è una furia: quarto successo consecutivo a Cividale (62-77)

Al PalaGesteco l’Halley Campania Avellino Basket ha trovato lo spunto per portare a casa il quarto successo in stagione superando Cividale 62-77, mantenendo il primato nel campionato di Serie A2 OldWildWest. Il team avellinese ha giocato sin dall’inizio una partita seria, proprio grazie all’impatto positivo ha saputo portare da subito la partita sui propri binari. Il primo quarto è stato decisivo: il parziale di 13-31 firmato dalle triple di Mollura è un solco che i padroni di casa, nonostante la presenza di Baldi Rossi, non riusciranno a superare. Il vantaggio irpino è stato frutto anche del 6/9 dalla lunga distanza dei primi dieci minuti, percentuali che poi si sono ridotte nel corso della partita. Mercoledì l’Halley Campania torna in campo al PalaDelMauro, alle 20.30, per il turno infrasettimanale contro La T Tecnica Gema Montecatini.

Il commento di coach Di Carlo: “Volevamo migliorare la prestazione della scorsa settimana contro Forlì, penso lo abbiamo fatto contro una Cividale che fino alla fine ha cercato di fare una partita intensa. Dobbiamo ancora crescere, nei secondi due quarti non abbiamo mai segnato da fuori. Abbiamo mosso poco la palla e su questo dobbiamo migliorare. Mercoledì sarà di nuovo campionato e ci faremo trovare pronti”.

PRIMO QUARTO

Di Carlo conferma Fresno in quintetto e parte con il piede giusto: dopo due minuti di gioco irpini già avanti 2-8 con le triple di Francis e Mollura ed un lay-up dello statunitense. I biancoverdi conducono tirando con alte percentuali da fuori, mentre Cividale si affida alle soluzioni del giovanissimo Gozo. A metà primo quarto l’Halley tocca il +10 (11-21) e coach Pillastrini ferma la contesa con il primo timeout della gara. Avellino non si ferma ed il quarto si chiude con i biancoverdi avanti guidati da un super Mollura per il +18 (13-31). Per il siciliano 14 punti ed il 100% dal campo e spicca il 6/9 di squadra dalla lunga distanza.

SECONDO QUARTO

Pillastrini prova a mischiare le carte regalando l’esordio a Baldi Rossi, con l’intento di dare ai suoi una scossa. I padroni di casa hanno una buona reazione: break di 8-5 (21-36). Avellino deve rispondere alla reazione degli uomini di casa e lo fa con il solito Francis, che dopo un bel canestro in campo aperto, s’impegna difensivamente subendo un fallo in attacco da Redivo e poi con la tripla del + 18 (25-43). Avellino con Fresno e Zerini raggiunge il +21 (27-48). Il quarto si chiude con il punteggio di 29-51 per gli avellinesi, che vanno al riposo con un 10/19 dalla lunga distanza.

TERZO QUARTO

Arrembante Cividale ad inizio quarto gli uomini di Pillastrini mettono intensità e maggiore cattiveria, per un parziale di 9-4 (38-55). La squadra di casa alza i ritmi offensivi ed in difesa gioca con più attenzione. L’Avellino Basket deve fare i conti con i falli: Mollura e Owens commettono entrambi il terzo fallo e coach Di Carlo li richiama in panchina. Il team avellinese è meno fluido in attacco, merito degli avversari, che contrastano con ardore le iniziative ospiti. In ogni caso l’Halley Campania termina sul + 22 (43-65).

QUARTO QUARTO

L’avvio di ultimo quarto non è memorabile, tanti errori per entrambe le squadre, finchè Baldi Rossi e Cesano con due triple non provano a riaprire la partita per il -16 (49-65). Coach Di Carlo è chiama time-out strigliando i suoi, che rientrano in campo con altro atteggiamento soprattutto difensivo. Nel finale gli irpini alzano le mani dal volante ed il punteggio finale è fissato sul 62-77 portando a casa il quarto successo di fila.

UEB Gesteco Cividale – Halley Campania Avellino Basket 62-77 (13-31, 16-20, 14-14, 19-12)

UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 11 (4/5, 1/5), Tommaso Vecchiola 8 (1/1, 1/6), Seneca Knight 6 (2/4, 0/2), Willis Tio tiagande 6 (2/5, 0/2), Luca Cesana 5 (1/2, 1/6), Federico Bottelli 3 (1/1, 0/2), Alessandro Ferrari 2 (0/3, 0/2), Alleia ivan Mobio 2 (1/2, 0/2), Cosimo Costi 0 (0/3, 0/0), Werther Bellinaso 0 (0/0, 0/0)

All. Pillastrini

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 24 5 + 19 (Alessandro Ferrari 7) – Assist: 13 (Lucio Redivo 4)

Halley Campania Avellino Basket: Blake Francis 17 (2/6, 3/7), Marco Mollura 14 (1/2, 4/6), Lucas Fresno 10 (1/4, 2/4), Mattia Palumbo 9 (3/4, 1/3), Andrea Zerini 8 (3/4, 0/1), Tariq Owens 7 (2/3, 0/3), Giacomo Dell’Agnello 6 (3/4, 0/1), Michele Serpilli 2 (1/3, 0/3), Luca Campogrande 2 (1/1, 0/3), Emidio Zuccardi 2 (0/0, 0/0)

All. Di Carlo

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 37 6 + 31 (Lucas Fresno, Giacomo Dell’agnello 7) – Assist: 18 (Blake Francis 9)