Avellino e Ariano, la Polizia stringe la morsa: oltre 140 persone identificate e decine di veicoli controllati

Nel corso di specifici servizi di controllo del territorio, predisposti dalla Questura di Avellino con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni delittuosi e le condotte che possono arrecare disturbo alla sicurezza e alla quiete pubblica, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso hanno proceduto all’identificazione di 50 persone sul territorio cittadino. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla prevenzione delle condotte di guida pericolose e a comportamenti illeciti posti in essere da giovani alla guida di motocicli e ciclomotori. L’attività di prevenzione e controllo è stata pertanto intensificata in via Circumvallazione, Piazzale degli Irpini, Campo Genova e nel rione Valle, dove sono stati effettuati mirati controlli stradali e del territorio. Nel corso dell’attività, gli operatori hanno proceduto al controllo di 35 autovetture, motocicli e ciclomotori, elevando numerose sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Tra queste, è stata contestata una violazione per velocità non commisurata alle condizioni della circolazione e per rumori molesti nei confronti del conducente di un motociclo modello T-Max, in transito nella zona di Valle.

Analoghi servizi di prevenzione sono stati svolti ad Ariano Irpino, anche in relazione alle segnalazioni concernenti presunte gare o corse clandestine di autovetture e motocicli e al disturbo della quiete e del riposo delle persone provocato dai forti rumori, soprattutto quelli prodotti da ciclomotori e motocicli in transito sulle principali arterie cittadine. Nella giornata del 25 agosto 2026, il personale del locale Commissariato di P.S. ha identificato 96 persone e proceduto al controllo documentale di 63 veicoli, elevando quattro verbali per violazioni al Codice della Strada nei confronti di altrettanti trasgressori. In particolare, sono stati elevati tre verbali ai sensi dell’art. 72, comma 13, del Codice della Strada, relativi alla mancata approvazione o conformità del dispositivo silenziatore, con riferimento agli impianti di scarico dei ciclomotori controllati, per un importo complessivo di 261 euro.