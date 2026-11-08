Avellino, domani al via la potatura degli alberi a corso Europa

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Redazione online
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Cominceranno domani lunedì 9 novembre 2026, a partire dalle ore 7:00, gli interventi di potatura degli alberi lungo corso Europa, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Matteotti e quella con viale Cassitto. L’attività, seguita dall’assessore al Verde pubblico e cura della città, Enza Ambrosone, rientra nel programma di manutenzione del patrimonio arboreo cittadino. Le operazioni proseguiranno fino al completamento dei lavori.