Avellino, detenuto tenta il suicidio in cella: salvato dagli agenti della Polizia Penitenziaria

Ancora una volta la Polizia Penitenziaria ha salvato una vita umana grazie alla professionalità, alla prontezza operativa e allo straordinario senso del dovere dei suoi appartenenti. È quanto accaduto nella serata di ieri alla Casa Circondariale di Avellino, dove il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di scongiurare il suicidio di un detenuto di origine albanese. L’uomo, già da alcuni giorni protagonista di comportamenti problematici, aveva ostruito con alcuni calcinacci il meccanismo di apertura della serratura della propria cella, impedendone l’accesso. Intuita la gravità della situazione, il personale di Polizia Penitenziaria è intervenuto con rapidità e lucidità, riuscendo a evitare che il detenuto portasse a compimento il proprio intento suicidario. Un intervento provvidenziale che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche se anche soltanto pochi secondi fossero andati perduti.

A esprimere il plauso del Sindacato è Donato CAPECE, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: «Ai poliziotti penitenziari intervenuti va il nostro più sincero apprezzamento. Ancora una volta hanno dimostrato che cosa significhi appartenere a un Corpo che, oltre a garantire la sicurezza degli istituti, è chiamato quotidianamente a fronteggiare situazioni umane e operative di estrema complessità, arrivando spesso a salvare vite umane. Ma non possiamo limitarci a celebrare il coraggio e la professionalità degli operatori. Non è accettabile che si continui a pretendere prestazioni straordinarie da personale che troppo spesso deve fare i conti con carenze di organico, strumenti insufficienti e condizioni operative difficili». Capece richiama quindi la necessità di un cambio di passo: «La sicurezza penitenziaria non può essere affidata esclusivamente alla capacità di sacrificio delle donne e degli uomini del Corpo. Servono investimenti concreti, formazione continua, aggiornamento professionale, tecnologie adeguate e strumenti efficaci di prevenzione e intervento. Lo Stato deve mettere la Polizia Penitenziaria nelle condizioni di affrontare ogni evento critico con la necessaria preparazione e con mezzi adeguati. Non si può continuare a intervenire sempre in emergenza». Sulla vicenda interviene anche Marianna ARGENIO, vicesegretario regionale del SAPPE per la Campania, che esprime «grande apprezzamento per il lavoro svolto dal personale di Polizia Penitenziaria di Avellino, che con professionalità, sensibilità e tempestività ha evitato una tragedia. A queste donne e a questi uomini va il riconoscimento per un’attività che troppo spesso rimane lontana dai riflettori, ma che rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza e umanità». Argenio sottolinea tuttavia la crescente preoccupazione per il quadro complessivo: «Siamo profondamente preoccupati per la gravità e la frequenza degli eventi critici che si verificano quotidianamente negli istituti penitenziari. Tentativi di suicidio, aggressioni, atti di autolesionismo, disordini e situazioni di forte tensione sottopongono il personale a una pressione operativa e psicologica sempre più difficile da sostenere. Non possiamo considerare normale che gli agenti siano chiamati ogni giorno a gestire emergenze di questa portata, spesso senza disporre di tutti gli strumenti necessari».

Il SAPPE sollecita pertanto interventi urgenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria e del Ministero della Giustizia per dotare il personale di adeguati strumenti formativi, di aggiornamento professionale e tecnologici, rafforzando contestualmente le misure di prevenzione e le capacità operative degli istituti. «La Polizia Penitenziaria – concludono CAPECE e ARGENIO – è quotidianamente in prima linea per garantire legalità, sicurezza e tutela della vita all’interno delle carceri. A chi porta sulle proprie spalle questa responsabilità devono essere assicurate rispetto, attenzione e risorse adeguate. La professionalità degli operatori è una certezza; non può esserlo, invece, la disponibilità di strumenti insufficienti per affrontare un’emergenza che non conosce tregua».