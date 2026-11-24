Avellino è il capoluogo più verde della Campania. «Il dato restituito in questi giorni rappresenta un importante punto di partenza. Possiamo valorizzarlo lavorando sull’accessibilità degli spazi verdi e sulla loro presenza nei luoghi di vita quotidiana», afferma Antonio Dello Iaco, vicepresidente di Legambiente Avellino – Alveare APS, in occasione della Festa dell’Albero.

Secondo il report di Legambiente Campania, Avellino presenta una copertura arborea del 41,3%, pari a 246,61 metri quadrati di chioma per abitante, e conta 17 alberi pubblici ogni 100 abitanti, a fronte di una media nazionale di circa 24. Sono indicatori che descrivono aspetti diversi: la copertura complessiva comprende anche aree boschive e periferiche, mentre la distribuzione degli alberi lungo strade, piazze e percorsi quotidiani assume un ruolo essenziale per il benessere delle persone e la protezione dal caldo.

«Avellino dispone di una risorsa preziosa su cui costruire una città più accogliente e capace di affrontare gli effetti del cambiamento climatico – prosegue Dello Iaco –. Il nostro obiettivo è un verde vivibile e vissuto: spazi curati, accessibili e ombreggiati, dove incontrarsi, giocare e partecipare alla vita della comunità. Proponiamo di partire dalla conoscenza del patrimonio esistente per individuare insieme le priorità di intervento».

Il circolo ambientalista indica cinque ambiti di lavoro da condividere con il Comune:

● Rafforzamento del Regolamento del verde: aggiornare il regolamento vigente, rendendo più organiche e coerenti le disposizioni per la tutela del patrimonio arboreo pubblico e privato.

● Nuove piantumazioni e manutenzione: definire un programma con luoghi, tempi, specie adatte al contesto e risorse per le cure successive. La priorità proposta riguarda strade, piazze, scuole e quartieri più esposti al caldo, anche attraverso la rimozione di superfici impermeabili e il recupero di suoli permeabili. In quest’ottica presenteremo all’attenzione dell’Assessorato competente una lista con le aree dove iniziare a intervenire secondo noi.

● Attuazione della normativa e valorizzazione degli alberi monumentali: avviare una ricognizione condivisa sull’attuazione della Legge 10/2013 e degli obblighi di piantumazione legati alle nascite e alle adozioni. Il circolo offre inoltre la propria collaborazione per individuare gli esemplari di particolare pregio da proporre per il riconoscimento come alberi monumentali.

● Tutela dei platani di viale Italia: definire un piano di gestione del patrimonio arboreo del viale, con particolare attenzione al cancro colorato. Sappiamo che l’abbattimento è l’unica soluzione per le piante malate ma a questo deve seguire un programma di sostituzione. Anche l’eventuale introduzione di specie diverse dovrà essere valutata per aumentare la resilienza delle alberature e preservare il valore paesaggistico del viale.

● Partecipazione dei cittadini: far conoscere maggiormente le opportunità di adozione di aiuole e aree verdi da parte dei privati, già previste dal regolamento dedicato, attraverso procedure accessibili e iniziative che valorizzino l’impegno di associazioni, residenti e attività. Per Legambiente Avellino, l’attenzione al verde pubblico riguarda anche gli altri comuni del territorio.

«Quest’anno abbiamo scelto di celebrare la Festa dell’Albero nel quartiere Alvanite, ad Atripalda – spiega Dello Iaco –. Anche nei comuni più piccoli è importante dotarsi di strumenti per la tutela del patrimonio arboreo. Ad Atripalda, la vicenda dei cedri del centro commerciale Appia ha richiamato l’attenzione su questo tema. Nelle prossime settimane sottoporremo all’Amministrazione una proposta di regolamento, offrendo il nostro contributo al confronto».

Sabato 21 novembre, grazie al contributo del Forum dei Giovani di Atripalda, insieme all’Associazione Culturale Alvanite e alla comunità locale, Legambiente ha messo a dimora due peri fioriti.

«Ogni nuova piantumazione lascia un segno e apre un impegno che continua nel tempo – conclude Dello Iaco – Oggi saremo a via Roma, all’I.C. Colombo–Solimena di Avellino e prossimamente realizzeremo nuove piantumazioni in altre zone della città. Vogliamo accompagnare questi interventi con occasioni di partecipazione e cura condivisa, coinvolgendo scuole, cittadini e istituzioni».