Avellino al centro di un confronto sul futuro dei luoghi della cultura, sulla tutela del patrimonio e sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione dell’identità del territorio.

“Valorizzare gli spazi culturali come luoghi di conoscenza, partecipazione e crescita collettiva, rafforzando il legame tra patrimonio, identità territoriale e formazione dei giovani”, afferma la Dottoressa Giulia Perfetto, promotrice di tale convegno. È questo il tema al centro dell’incontro dal titolo «Avellino: luoghi, cultura, identità e formazione dei giovani. Strategie e prospettive per la valorizzazione degli spazi culturali», un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico, esperti del settore culturale e studenti.

L’iniziativa intende promuovere, infatti, una riflessione sulle potenzialità del patrimonio culturale e paesaggistico dell’Irpinia, ponendo l’attenzione sulla necessità di trasformare i luoghi della cultura in spazi vivi, accessibili e capaci di generare nuove opportunità di sviluppo sociale, educativo e territoriale.

Ad aprire i lavori sarà proprio la Dott.ssa Giulia Perfetto, direttore scientifico della Collana Logos Paideia – Edizioni Delta 3. La moderazione sarà affidata a Gianpaolo Di Salvo, giornalista de Il Mattino.

Ci saranno i saluti istituzionali dell’avv. Nello Pizza, sindaco di Avellino, del dott. Luca Cipriano, assessore alla Cultura del Comune di Avellino, e del dott. Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino.

Seguiranno, ancora, i saluti della dott.ssa Anna Onesti, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Avellino e Benevento, e del prof. Silvio Sallicandro, editore di Delta 3 Edizioni.

Il confronto entrerà nel vivo con i contributi del dott. Francesco Iovino, presidente del Parco Regionale del Partenio, della prof.ssa Mariarosaria Villani, docente di Storia e Conservazione dei Beni architettonici e del Paesaggio presso l’Università degli Studi di Salerno e della prof.ssa Annamaria Zaccaria, docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

A concludere i lavori sarà la dott.ssa Tiziana D’Angelo, direttore dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, il cui contributo offrirà una prospettiva più ampia sul rapporto tra valorizzazione del patrimonio, gestione dei luoghi della cultura e sviluppo dei territori.

Particolare rilievo sarà riservato alla partecipazione degli studenti del Liceo Classico Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino, protagonisti di un momento di confronto che intende riconoscere alle nuove generazioni un ruolo attivo nella tutela e nella trasmissione del patrimonio culturale. La presenza degli studenti sottolinea il valore educativo dell’iniziativa: la cultura non è soltanto memoria del passato, ma uno strumento fondamentale per interpretare il presente, costruire consapevolezza e immaginare il futuro delle comunità.

L’incontro si propone, dunque, di mettere in dialogo competenze e sensibilità differenti, nella convinzione che la valorizzazione degli spazi culturali richieda una visione condivisa e una collaborazione concreta tra istituzioni, enti di tutela, università, operatori culturali e sistema scolastico.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione del Comune di Avellino e con il patrocinio morale della Provincia di Avellino.

Un appuntamento che vuole contribuire ad accendere i riflettori sul patrimonio culturale irpino e sulle sue potenzialità, affinché i luoghi della cultura diventino sempre più motori di identità, partecipazione e formazione, soprattutto per le giovani generazioni.